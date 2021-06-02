Во второй день лета Карпаты продолжает накрывать мокрым снегом. В частности, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -2 градуса. Об этом сообщают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также в Карпатах облачно и ветрено до 10-12 м/с.

"В ближайшее время рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - предупредили спасатели.

Напомним, в Карпатах внезапно начался снегопад за день до наступления лета. Видимость была ограничена до 50 метров.

Как сообщалось, в среду, 2 июня, циклон продолжит определять погоду в Украине. Поэтому в большинстве регионов ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер. По данным синоптика Гатальи Диденко, потеплеет в Украине не раньше пятницы, а на следующей неделе также будет теплее - до +20...+25 градусов.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на лето в Украине по месяцам от разных синоптиков. В отдельные дни июля и августа столбики термометров подскочат до +35 и даже +40. Также характерная особенность ближайших трех месяцев - периодические дожди с грозами, временами с бурями и шквальным ветром.

Также мы сообщали, что 3 июня, в большинстве регионов Украины продолжат идти дожди.