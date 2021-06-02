Скандально известную девушку-блогера из Киева с ником ttiisshhiinnaa, которая разгромила съемную квартиру и оскорбила правоохранителей, заблокировали в Instagram. В этом девушка обвинила сотрудников полиции и заявила, что теперь ей незачем жить.

Об этом блогер рассказала в последних Instagram Stories, которые обнародовал Telegram-канал "Kyiv Operative".

"Если мне не вернут сегодня мой Instagram, я реально сброшусь, я возьму и сброшусь...Какого х@я эти мусора берут и сносят мою инсту?" - спрашивает девушка со слезами на глазах.

На видео девушка плачет и употребляет очень много нецензурной лексики. По ее словам она очень устала нервничать и не понимает, за что ее забанили в соцсети, но готова заплатить любые деньги, чтобы ей вернули аккаунт.

Блогерша говорит, что не понимает, зачем ей теперь продолжать жизнь, и готова сброситься откуда-нибудь, потому что не может жить без своего аккаунта в Instagram. Всем, кто жаловался на ее аккаунт, она пожелала "сдохнуть в муках".

Видео 18+, присутствует нецензурная лексика:

Напомним, в начале марта ttiisshhiinnaa устроила стрельбу на улице и во время фотосессии разгромила съемную квартиру. 1 июня она попала в похожий скандал - снова разнесла съемную квартиру вместе со своим парнем и друзьями. Когда на место событий приехала полиция, девушка нецензурно ругалась и вела себя вызывающе.