В Киеве среднемесячная температура весны составила 8,4 градусов тепла. Такой показатель является на 1,0 градус ниже среднемноголетних значений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория на своей странице в Facebook.

По данным наблюдений, весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы. В частности, апрель, среднемесячная температура которого составила 8 градусов тепла. Этот показатель ниже климатической нормы на два градуса.

За весенний сезон в столице был зафиксирован лишь один температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха - 14,1 градусов тепла 1 апреля.

Холоднее всего было в марте - 10 и 11 числа, когда минимальная температура под утро опустилась до -8,5 градусов. Самый теплый день был 16 мая, когда максимальная температура поднялась до 25,1 градусов тепла.

Количество осадков в столице за весну составило 136 мм, что составляет 93% климатической нормы.

Напомним, днем ранее мы рассказывали, что в 2021 году май в Киеве, вопреки прогнозам синоптиков, оказался на полтора градуса прохладнее климатической нормы. В последний весенний месяц среднемесячная температура воздуха в столице составляла +14,4 градуса, что на 1,4 градуса ниже климатической нормы.

Между тем, в этом году метеорологическое лето пришло в Киев на три дня позже обычного - 14 мая. Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позднее, в 1990 и 2001 годах - 7 июня.