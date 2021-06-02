МИД Украины предупредил, что введет санкции против Беларуси, если хотя бы один самолет республики окажется на территории оккупированного Крыма.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии "Укринформу".

"Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым. Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", - сказала она.

Дипломат считает, что провокационные заявления президента Беларуси Александра Лукашенко являются эмоциональной реакцией на ответ Украины после инцидента с самолетам Ryanair в аэропорту Минска и продолжения наступления на белорусскую оппозицию и свободу слова, в частности, ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокировки независимых СМИ и тому подобное.

По ее словам, вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украины, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Также Джапарова заявила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью - вопрос не политики, а безопасности, "ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".

По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.

Напомним, вчера 1 июня Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию.

Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Россией полуостровом на фоне авиаблокады страны цивилизованным миром.