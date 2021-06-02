МИД пообещал санкции, если хотя бы один самолет Беларуси окажется в Крыму
МИД Украины предупредил, что введет санкции против Беларуси, если хотя бы один самолет республики окажется на территории оккупированного Крыма.
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии "Укринформу".
"Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым. Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", - сказала она.
Дипломат считает, что провокационные заявления президента Беларуси Александра Лукашенко являются эмоциональной реакцией на ответ Украины после инцидента с самолетам Ryanair в аэропорту Минска и продолжения наступления на белорусскую оппозицию и свободу слова, в частности, ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокировки независимых СМИ и тому подобное.
По ее словам, вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украины, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.
Также Джапарова заявила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью - вопрос не политики, а безопасности, "ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".
По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.
Напомним, вчера 1 июня Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию.
Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Россией полуостровом на фоне авиаблокады страны цивилизованным миром.