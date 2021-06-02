"Белавиа" отменила рейсы уже в 21 страну
Белорусская авиационная компания "Белавиа" после запрета на выполнение рейсов со стороны ряда государств, приостановила полеты в двадцать одном направлении.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на своей странице в Facebook.
"Belavia начала восстанавливаться после пандемии COVID-19, открывать новые направления. Мы совсем не ожидали, что вместе с нашими пассажирами окажемся в подобном положении. Несмотря на то, что авиакомпания не имела влияния на сложившуюся ситуацию, прямо сейчас наши специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов", - говорится в сообщении.
На данный момент Belavia приостановила рейсы в:
- Литву
- Великобританию
- Францию
- Украину
- Латвию
- Финляндию
- Чехию
- Швецию
- Эстонию
- Польшу
- Италию
- Нидерланды
- Германию
- Австрию
- Бельгию
- Испанию
- Россию (Калининград)
- Венгрию
- Молдову
- Сербию
- Кипр
В то же время "Белавиа" может летать в следующие страны:
- Армения
- Азербайджан
- Грузия
- Россия
- Израиль
- Казахстан
- Турция
- Узбекистан
- ОАЭ
Напомним, 23 мая самолет, который летел из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске. После чего был задержан бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые находились на борту.
В ответ на такие действия Беларуси ряд стран ограничил авиасообщение с республикой и перестал принимать рейсы "Белавиа".