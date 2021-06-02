Белорусская авиационная компания "Белавиа" после запрета на выполнение рейсов со стороны ряда государств, приостановила полеты в двадцать одном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на своей странице в Facebook.

"Belavia начала восстанавливаться после пандемии COVID-19, открывать новые направления. Мы совсем не ожидали, что вместе с нашими пассажирами окажемся в подобном положении. Несмотря на то, что авиакомпания не имела влияния на сложившуюся ситуацию, прямо сейчас наши специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов", - говорится в сообщении.

На данный момент Belavia приостановила рейсы в:

Литву

Великобританию

Францию

Украину

Латвию

Финляндию

Чехию

Швецию

Эстонию

Польшу

Италию

Нидерланды

Германию

Австрию

Бельгию

Испанию

Россию (Калининград)

Венгрию

Молдову

Сербию

Кипр

В то же время "Белавиа" может летать в следующие страны:

Армения

Азербайджан

Грузия

Россия

Израиль

Казахстан

Турция

Узбекистан

ОАЭ

Напомним, 23 мая самолет, который летел из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске. После чего был задержан бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые находились на борту.

В ответ на такие действия Беларуси ряд стран ограничил авиасообщение с республикой и перестал принимать рейсы "Белавиа".