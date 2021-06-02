Самолеты "Белавиа" не могут летать в два десятка стран. Фото: facebook.com/belavia

Белорусская авиационная компания "Белавиа" после запрета на выполнение рейсов со стороны ряда государств, приостановила полеты в двадцать одном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на своей странице в Facebook.

"Belavia начала восстанавливаться после пандемии COVID-19, открывать новые направления. Мы совсем не ожидали, что вместе с нашими пассажирами окажемся в подобном положении. Несмотря на то, что авиакомпания не имела влияния на сложившуюся ситуацию, прямо сейчас наши специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов", - говорится в сообщении.

На данный момент Belavia приостановила рейсы в:

  • Литву
  • Великобританию
  • Францию
  • Украину
  • Латвию
  • Финляндию
  • Чехию
  • Швецию
  • Эстонию
  • Польшу
  • Италию
  • Нидерланды
  • Германию
  • Австрию
  • Бельгию
  • Испанию
  • Россию (Калининград)
  • Венгрию
  • Молдову
  • Сербию
  • Кипр

В то же время "Белавиа" может летать в следующие страны:

  • Армения
  • Азербайджан
  • Грузия
  • Россия
  • Израиль
  • Казахстан
  • Турция
  • Узбекистан
  • ОАЭ

Белавиа не может летать в 21 страну. Скриншот из пресс-службы авиакомпании

Напомним, 23 мая самолет, который летел из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске. После чего был задержан бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые находились на борту.  

В ответ на такие действия Беларуси ряд стран ограничил авиасообщение с республикой и перестал принимать рейсы "Белавиа".

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