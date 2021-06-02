"С@чка не захочет - кобель не вскочит". Священник-депутат от партии Порошенко осудил женщин, делающих аборты

Депутат Полтавского городского совета от партии "Европейская солидарность", священник Православной церкви Украины Александр Дедюхин в своем посте в Facebook осудил женщин, которые делают аборт. Позже политика осудила коллега по политической силе, народный депутат Ирина Геращенко.

"Мне пишут, мол, нельзя считать женщину только инкубатором, матка - это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Если на мгновение приопустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Если ты дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность", - написал Дедюхин.

При этом ранее депутат-священник отредактировал свой пост, убрав из него фразу "Как говорят старые люди, с@чка не захочет - кобель не вскочит".

В свою очередь Геращенко в посте на своей странице в соцсети признала, что в разных партиях есть сексисты и "Европейская солидарность" не исключение.

"Европейские ценности - это уважение, это право выбора, это толерантность. Впереди - долгий путь и много работы, чтобы изменить общество. Иногда я очень устаю доказывать очевидные вещи даже в родной партии, билет которой я осознанно взяла. Но если промолчать, сделать вид, что я не заметила сексистского выпада в нашем коли- тогда нечего делать в политике", - написала Геращенко.

По ее словам, аборты являются слишком сложной и болезненной проблемой, чтобы говорить о ней в оскорбительном тоне, и она "точно не решается запретами и высокомерием по отношению к женщинам".

Напомним, ранее оскорбительными и антинаучными высказываниями "отличился" и нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, по словам которого, секс украинок с иностранцами "уменьшает количество энергии" в государстве, а Covid-19 является "выдуманной болезнью".

Также мы писали о том, как во Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого студентам-медикам читают курс о вреде абортов, контрацепции и секса до брака.