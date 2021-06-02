В Офисе президента закончилась встреча Владимира Зеленского и американских сенаторов Джин Шахин (демократка, штат Нью-Гемпшир), Роб Портман (республиканец, Огайо) и Крис Мерфи (демократ, Коннектикут).

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По итогам встречи с президентом сенаторы провели брифинг для СМИ.

На встрече обговаривали двухпартийную поддержку программ реформ в Украине, финансовую, военную помощь, а также борьбу с коррупцией и агрессией извне. По словам сенаторов, Украина должна быть сильной и самостоятельной в борьбе с внешней агрессией.

Также сенаторы Шахин, Портман и Мерфи также проведут встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Кулебой, министром обороны Тараном , депутатами Верховной Рады и представителями организаций гражданского общества, которые занимаются борьбой с коррупцией в Украине.

Напомним, американские сенаторы прибыли в Украину с рабочим визитом во вторник, 1 июня. Они должны были провести в Киеве переговоры и ряд встреч с официальными лицами Украины.

Как известно, делегация Конгресса США во главе с сенатором Джин Шахин проводит рабочее турне по странам Восточной Европы. Кроме Украины, делегация посетит Литву и Грузию, чтобы выразить поддержку США своим партнерам. Также делегация обсудит последние события в Беларуси с оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Также мы писали, что Зеленский хочет созвониться с Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве.