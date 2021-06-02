Экс-журналист, бывший нардеп, а сейчас член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко с 20 июня покидает свой нынешний пост.

Об этом Лещенко заявил в ходе YouTube-трансляции.

По словам Лещенко, 20 июня истекает срок его контракта, поэтому он покидает наблюдательный совет компании.

"На самом деле, как известно, Лещенко львиную долю своего времени тратил не на "наблюдение" за "Укрзализнацей", а на информационную работу в интересах Офиса президента. И этой основной работе членство в набсовете госкомпании скорее мешало, чем помогало, так как постоянно было источником разного рода обвинений и троллинга. Поэтому уход Лещенко вполне логичен. Вопрос только в том, куда он будет теперь трудоустроен и на какую зарплату", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, на должность члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Лещенко был назначен 18 декабря 2019 года. Первая зарплата Лещенко на новом посту составила 136 тысяч гривен. Впрочем, в дальнейшем он стал получать более внушительные суммы.

Так, только за неполных четыре месяца 2020 года он получил от "Укрзализныци" более миллиона гривен.

Кроме того, мы писали о том, что судя по информации в декларации Лещенко, его средняя месячная зарплата в "Укрзализныце" составляла почти 210 тысяч гривен.

Только в феврале текущего года Лещенко задекларировал более 660 тысяч гривен в качестве вознаграждения за свою работу в набсовете "Укрзализныци".

"Страна" подробно анализировала, какие зарплаты сейчас платят в "Укрзализнице", убытки которой по итогам прошлого года составили рекордные 11,9 млрд гривен. Уже после сокращения оплаты высшего руководства компании зарплата одного члена Наблюдательного совета в 2020 году могла превышать 4,135 миллиона гривен (более 340 тысяч гривен в месяц). При этом рядовые работники "Укрзализныци" зарабатывают всего по 8-15 тысяч гривен в месяц.