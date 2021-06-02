ООН выпустила отчет о нарушении прав человека в Украине. Документ охватывает нынешний год, от 1 февраля до 30 апреля.

Именно в этот период у Владимира Зеленского произошел серьезный сдвиг по правовой фазе - он задействовал Совет нацбезопасности и обороны как орган внесудебных расправ с неугодными Банковой украинцами.

Началось все с закрытия трех оппозиционных телеканалов - 112, NewsOne и ZiK - и продолжилось еще рядом санкционных ударов. У людей без суда и следствия блокировались активы и отбирался бизнес.

Это нашло отражение и в докладе ООН.

"Страна" проанализировала этот документ.

Гибель людей на Донбассе, тайные тюрьмы и переселенцы

С 1 февраля по 30 апреля на востоке Украины погибли 12 мирных жителей, 25 получили ранения, фиксирует миссия ООН в Украине.

Это на 270% больше чем за предыдущие три месяца - но чуть меньше, чем за тот же период 2020 года. Цифры, которые дают понимание, как обострилась военная ситуация этой весной.

Среди погибших - четыре ребенка, три мальчика и одна девочка. Большинство потерь - из-за мин и ранее неразорвавшихся снарядов.

В ООН не говорят, на какой территории погибли эти люди. Но "Страна" ранее рассказывала, что о гибели гражданских говорили практически во всех случаях только "ДНР" и "ЛНР".

В следующем блоке тоже идет речь о Донбассе. Говорится о проблемах с пересечением КПВВ из-за коронавируса.

Также приводится факт, что жители прифронтовых подконтрольных районов на Донбассе лишены сообщения с внешним миром: власти накануне отменили бесплатные перевозки оттуда, и теперь люди, живущие, например, в Гладосово и Травневом Донецкой области не могут добраться до больниц или других социальных услуг.

Описан случай, как "скорая" отказывалась ехать туда, чтобы забрать людей с подозрением на коронавирус.

Критикует миссия и действующее постановление Кабмина №1596, которое блокирует пенсии для банковских карт людей, прописанных в ОРДЛО, по которым не было активности больше года. Отметим, что КПВВ на Донбассе работают с перебоями уже более года.

Продолжается работа и "тайных тюрем". Мужчина, задержанный Украиной в связи с конфликтом на Донбассе, заявил миссии, что "до перевода в СИЗО его содержали в неофициальном месте содержания под стражей".

В ООН также зафиксировали три случая, когда СБУ задерживала людей без постановления суда и не сообщала о них в центры правовой помощи. Всем им потом предъявили обвинения в работе на сепаратистов.

Произвольные задержания и аресты идут и на неподконтрольной территории.

Нападения на журналистов и правозащитников

Эксперты Миссии сообщают о нападениях на журналистов, активистов и правозащитников, в частности тех, кто защищает права женщин.

Так, 5 февраля 2021 года в Харьковской области неизвестные сожгли автомобили двух экоактивистов и бросили гранату в их дом.

В докладе также говорится о нападениях представителей крайне правых групп на участников демонстраций по случаю Международного женского дня в Киеве. Попытки ультраправых организаций сорвать аналогичные шествия в Одессе и Днепре были пресечены правоохранителями.

Однако в Миссии обеспокоены тем, что подобные преступления как правило остаются безнаказанными. Так, 5 марта 2021 года члены крайне правой группы "Карпатская Сечь", обвиняемые в нападении на собрание феминисток 8 марта 2018 года, были освобождены от уголовной ответственности.

Причина - истечение сроков давности по делу, которое тянется с 2018 года.

Кстати, это интересная параллель по делу радикала Стерненко, который на днях избежал тюрьмы по статье "Похищение человека" также благодаря истечению сроков давности. То есть дела на радикалов специально очень долго расследуют, чтобы их потом спасти от тюрьмы.

Миссия также удивляется, почему до сих пор нет приговора по делу об убийстве Олеся Бузины.

"Несмотря на то, что полиция установила личности двух подозреваемых еще в ноябре 2017 года, судебное разбирательство еще не завершено. Затягивание судебного разбирательства продолжает подрывать право потерпевших на эффективное средство правовой защиты и усиливать у журналистов чувство незащищенности", - говорится в отчете.

Зафиксированы и несколько случаев, когда пытались нападать на журналистов. В частности речь идет о неких инцидентах в Харьковской области. При этом в отчет не попала атака националистов на журналиста канала "Наш" 4 февраля.

Закрытие телеканалов, законы о "коллаборантоах" и язык

Главное в отчете - это критика решения Зеленского закрыть оппозиционные телеканалы.

2 февраля президент Украины подписал указ о введении санкций против Тараса Козака и восьми его компаний, что привело к закрытию трех телеканалов – 112 Украина, NewsOne и ZiK.

"Данное решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку не содержит обоснования необходимости и пропорциональности и не было принято независимым органом", - подчеркивают эксперты Миссии.

Это первый столь явно критический сигнал мирового сообщества в адрес введенных Зеленским санкций.

В Миссии также раскритиковали законопроекты о "коллаборантах", которые предлагают "слуги народа". Они поражают в правах жителей ОРДЛО и вводят для них наказания даже за работу врачом или школьным учителем. А также дают возможность закрывать церкви на подконтрольной территории - если их признают связанными с "агрессором".

Эти документы также "вызывают обеспокоенность, поскольку могут нарушать право на свободу выражения мнения, а также на мирные собрания и объединения".

Еще один интересный отрывок - об украинизации и нацменьшинствах.

Как отмечают в Управлении ООН по правам человека, в украинских законах "все еще не предусмотрено достаточных гарантий защиты прав языковых меньшинств". Эксперты мониторинговой миссии призывают Верховную Раду как можно скорее разработать соответствующий закон о защите прав нацменьшинств, где этот вопрос будет урегулирован.

Такой законопроект Владимир Зеленский последний раз обещал разработать еще в феврале, но пока дело до этого не дошло. В то время как украинизация уже набирает обороты.