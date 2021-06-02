"Страна" перед заседанием Верховной Рады спросила у народных депутатов, какой сейчас главный вопрос, который интересует украинцев.

Видео опроса опубликовано в TikTok "Страны"

Николай Тищенко депутат фракции "Слуга народа" назвал главный вопрос, который волнует украинцев.

"Когда будет мир? Мы не можем в 21 веке позволять, чтобы наши украинские воины гибли", — заявил Тищенко.

Даниил Гетманцев депутат фракции "Слуга народа" также считает, что мир — главный вопрос, который беспокоит украинцев.

А вот глава партии "Слуга народа", считает, что украинцев беспокоит вопрос, как правильно провести лето.

"Как отдохнуть и как поработать. Как заработать на отдых и потом отдохнуть. Как подготовить за каникулы детей в школу", — утверждает Корниенко.

Его коллега по фракции Богдан Яременко не смог ответить на данный вопрос, но посоветовал обратиться к специалистам.

"Нужно обратиться к социологам", — посоветовал Яременко.

Депутат партии "Батькивщина" Вадим Новинский назвал два главных вопроса, которые беспокоят украинцев.

"Безопасность и тарифы", — считает Новинский.

Владислав Бородин депутат фракции "Слуга народа" лаконично ответил на данный вопрос.

"Как выжить?", — заявил Бородин.

Более подробно ответил на вопрос сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.

Вопрос мира, тарифов, низких пенсий, социальных выплат. Житейские вопросы, с которыми человек сталкивается каждый день", — заявил Бойко.

Депутат партии "Голос" Вячеслав Железняк, что главный вопрос, который сейчас беспокоит украинцев — как выжить их семьям.

"Это показывает и социология и можете на улицу выйти спросить", — резюмировал нардеп.

Напомним, "Страна" интересовалась мнением киевлян насчет воздушной блокаде Беларуси

Также "Страна" задавала вопрос парламентариям о том, как "слуги народа" отнеслись к исключению Евгения Шевченко.

Ранее депутаты рассказывали "Стране", сколько они тратят на продукты в месяц.

Также мы интересовались у народных избранников куда они поедут отдыхать летом.