"Как выжить". "Страна" спросила у депутатов, какой сейчас главный вопрос, который интересует украинцев.
"Страна" перед заседанием Верховной Рады спросила у народных депутатов, какой сейчас главный вопрос, который интересует украинцев.
Видео опроса опубликовано в TikTok "Страны"
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Узнавали у Слуг, какой главный вопрос, по их мнению, волнует украинцев. А какие вопросы волнуют вас? ##Украина ##Депутаты ##СлугаНарода ##Киев ##StranaUA♬ оригінальний звук Strana.ua
Николай Тищенко депутат фракции "Слуга народа" назвал главный вопрос, который волнует украинцев.
"Когда будет мир? Мы не можем в 21 веке позволять, чтобы наши украинские воины гибли", — заявил Тищенко.
Даниил Гетманцев депутат фракции "Слуга народа" также считает, что мир — главный вопрос, который беспокоит украинцев.
А вот глава партии "Слуга народа", считает, что украинцев беспокоит вопрос, как правильно провести лето.
"Как отдохнуть и как поработать. Как заработать на отдых и потом отдохнуть. Как подготовить за каникулы детей в школу", — утверждает Корниенко.
Его коллега по фракции Богдан Яременко не смог ответить на данный вопрос, но посоветовал обратиться к специалистам.
"Нужно обратиться к социологам", — посоветовал Яременко.
Депутат партии "Батькивщина" Вадим Новинский назвал два главных вопроса, которые беспокоят украинцев.
"Безопасность и тарифы", — считает Новинский.
Владислав Бородин депутат фракции "Слуга народа" лаконично ответил на данный вопрос.
"Как выжить?", — заявил Бородин.
Более подробно ответил на вопрос сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.
Вопрос мира, тарифов, низких пенсий, социальных выплат. Житейские вопросы, с которыми человек сталкивается каждый день", — заявил Бойко.
Депутат партии "Голос" Вячеслав Железняк, что главный вопрос, который сейчас беспокоит украинцев — как выжить их семьям.
"Это показывает и социология и можете на улицу выйти спросить", — резюмировал нардеп.
Напомним, "Страна" интересовалась мнением киевлян насчет воздушной блокаде Беларуси
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