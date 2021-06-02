Генеральный директор венгерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади назвал рекомендации Евросоюза касательно прекращения полетом над Беларусью "политической мерой". Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, по его мнению, не поставила под угрозу безопасность полета.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я не думаю, что это правильная реакция. Не считаю, что авиация должна использоваться как инструмент политических санкций", - сказал Варади.

По его словам, во время вынужденной посадки самолета Ryanair не произошло "ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета". Он добавил, что рекомендация ЕС не летать в воздушном пространстве Беларуси "это политическая мера, а не мера безопасности".

Напомним, 23 мая самолет Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое поступило от белорусских диспетчеров.

После этого ЕС рекомендовал европейским авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси из соображений безопасности. Украина закрыла авиасообщение с Беларусью 26 мая, а спустя два дня запретила белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.