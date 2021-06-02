В четверг, 3 июня, в большинстве регионов Украины продолжат идти дожди. Погода будет изменчивой и ветренной, при этом в Киеве потеплеет до +19 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон юго-восточного происхождения крутится почти на месте, медленно вращается против часовой стрелки и поливает из кувшинов-атмосферных фронтов значительную часть Украины", - написала Диденко.

Согласно прогнозу синоптика, больше всего осадков ожидается в полосе от Харьковской области через полтавскую, городе Днепр с районами, Кропивницком с районами до одесской, Николаевской и Херсонской областей.

В то же время на остальной территории Украины погода будет неустойчивой и ветреной, но дожди будут идти только местами и не сильные. Температура воздуха днем ожидается +15...+20 градусов. Холоднее всего будет вдоль Харькова-Полтавы-Днепра-Одессы.

"В Киеве в четверг пока идеальные условия для ворчуном и мемов на тему холодного лета. Хотя немного уже потеплеет, завтра днем ​​до + 17 + 19 градусов. Но ветрено и временами небольшой дождь", - написала синоптик.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков в Украине летом столбики термометров будут подниматься до +40 градусов.

Ранее мы писали, что синоптик сообщила, когда в Украине закончатся дожди и поднимется температура воздуха.