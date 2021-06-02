В Испании школьные учителя-мужчины провели флешмоб в поддержку гендерного равенства и против критики учеников за их одежду. Педагоги пришли на работу в юбках.

Об этом сообщает New York Post.

В рамках флешмоба под названием #LaRopaNoTieneGenero (с испанского "Одежда не имеет гендера" - Ред.) учителя выступили в поддержку учеников, которые поддаются буллингу из-за своих принципов.

Инициатива возникла еще в прошлом году, когда испанский учитель математики Хосе Пиньянс пришел на урок в юбке в знак солидарности с учеником, которого исключили из школы из-за того, что он пришел в юбке. Также того ученика за его наряд направили к психологу. Мальчик объяснил TikTok, что своим нарядом хотел показать поддержку феминизма и разнообразия.

В этом году Хосе Пиньяса поддержали еще двое учителей. Они также провели уроки в юбках. К ним присоединилось много подростков, а в стране стартовал курс по гендерному равенству.

Напомним, в прошлом году на Берлинале упразднили гендерное разделение приза за лучшую роль.

Также мы писали о том, что генсек ООН заявил, что миру нужно еще 170 лет для полного гендерного равенства.