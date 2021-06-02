В среду, 2 июня, в Израиле прошли выборы президента. Новым главой государства стал глава Еврейского агентства по связям с диаспорой и вопросам репатриации Ицхак Герцог. Его отец ранее также занимал этот пост.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Ицхак Герцог набрал 87 из 120 голосов Кнессета (законодательный орган Израиля). Он станет преемником Ревена Ривлина, срок его каденции истекает 9 июля.

"Я принимаю назначение парламента стать 11-м президентом Израиля, я буду представлять всех и каждого из граждан Израиля, представлять всю нацию", - сказал Герцог с трибуны Кнессета.

Он также поблагодарил своего единственного оппонента в президентской гонке - Мирьям Перец, за которую проголосовали в первом туре 26 парламентариев.

По данным радио Kan, Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Кнессете лично подошел во время выступления Герцога к избранному президенту, чтобы поздравить его. Этот момент попал в трансляцию парламентского телеканала. По данным издания, политики знают друг друга десятилетия и в прошлом были оппонентами на парламентских выборах.

Ицхак Герцог также будет первым лидером Израиля, который является сыном бывшего главы государства. Его отец Хаим Герцог был шестым президентом страны и занимал этот пост десять лет с 1983 по 1993 год. Ицхак Герцог, который в настоящее время возглавляет Еврейское агентство, также является бывшим лидером Лейбористской партии в 2013-2017 годах.

Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина в июле после завершения его семилетнего срока на посту президента.

Отметим, президента страны сроком на 7 лет выбирает Кнессет, поскольку Израиль является парламентской республикой.

Напомним, 23 марта в Израиле прошли выборы в Кнессет. Они были назначены после того, как в декабре 2020 года парламент объявил о самороспуске. Это были четвертые выборы за последние два года в стране. Победу на них не одержала партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с союзными политсилами. Блок действующего премьера набрал только 59 мест в Кнессете (для большинства нужно 61).