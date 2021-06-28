Сегодня, 28 июня, в украинской акватории Черного моря начинаются совместные с НАТО учения Sea Breeze.

В Украине целью мероприятия называют наработку опыта в составе многонациональных сил по поддержанию мира и безопасности.

В России заявляли, что Sea Breeze используют как прикрытие, чтобы перебросить оружие от НАТО на Донбасс. А теперь на учениях ожидают еще и провокаций по типу инцидента с британским Defender и серьезнее - вплоть до случайного начала военных действий.

Несмотря на то, что "Си Бриз" проводят каждый год, в последнее время каждые такие учения выглядят как отработка едва ли не ближайшей войны. Аналогичная тревожная риторика Украины и НАТО слышится, когда подобные учения проводит Россия.

Однако нынешний "Си Бриз" уже отметился скандалом: накануне учений в территориальные воды Крыма вошел британский эсминец, что едва не вызвало боестолкновение между Россией и Британией.

Не исключено, что это была "разведка боем" перед учениями, на которых история может повториться.

"Страна" анализирует ситуацию.

Высадка десанта НАТО в Черном море. Зачем проводят Sea Breeze-2021

В 2021 году международные учения состоятся в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Как объявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, учения охватят Одессу, Очаков, Днестровский лиман, Кинбурнскую косу, острова Змеиный и Первомайский, дельту реки Дунай.

Пройдет Sea Breeze в девятнадцатый раз. Старт намечен на сегодня, завершение - 23 июля.

Предполагается участие военных из 32 стран - самое большое в истории этих учений. Среди них Австралия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Румыния, Турция, Южная Корея и Япония.

Будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, 5 тысяч военнослужащих и 18 отрядов специальных и водолазных операций из 17 стран-членов НАТО и партнеров альянса.

По своим масштабам это крупнейшие учения Sea Breeze с момента их начала в 1997 году.

Каждое вхождение боевых кораблей в Черное море приветствуется в твиттере НАТО.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

До места проведения учений по Черному морю дошел американский ракетный эсминец USS Ross. На его борту - до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысяч км.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является реальной демонстрацией поддержки Украины со стороны США, которая сегодня необходима как никогда", - заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

Sea Breeze проводят в Украине с 1997 года. Их соорганизатором выступают США.

Официальная декларируемая задача - повысить совместимость подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач в Черноморском регионе.

Интересно, что предыдущие учения - Defender Europe 2021, проходившие весной, в Киеве называли тренировкой войны с Россией.

"Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021. Их смысл какой: на акватории от Балтийского до Черного морей отрабатывается - ну давайте прямым текстом - война с Россией, тема противостояния с Россией", - заявлял тогда советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Учения против "ДНР" и "ЛНР". Реакция России

В России неоднократно называли эти черноморские учения антироссийскими.

В этом году минобороны РФ заявили, что под видом учений Sea Breeze Украина получит от НАТО современное вооружение.

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, "коалиционная группировка войск будет задействована в стабилизации кризисной ситуации, вызванной деятельностью незаконных для Украины вооруженных формирований, которым власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку".

То есть отработают действия против России и "ЛДНР".

Карта проведения учений по данным Мнобороны РФ. Скриншот из видео

Российский генерал предположил, что во время учений в Украину хотят перебросить современное вооружение НАТО.

"Под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск... В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал Конашенков 2 июня в видеообращении Минобороны РФ.

По его словам, это произойдет во время отработки сухопутной части учений в Херсонской и Николаевской областях, в том числе в ночное время.



Российский генерал добавил, что Минобороны собирается "внимательно отслеживать ход подготовки и проведения" учений и "при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России".

После того, как британский эсминец появился у берегов Крыма, эту тему россияне тоже начали увязывать с Sea Breeze, в которых Defender также принимает участие.

"Это несет риски для России, поскольку гарантировать, что исход всегда будет таким же относительно мирным, как 23 июня, не может никто", - пишет эксперт Российского совета по международным делам при МИД РФ Андрей Фролов.

Появление британского эсминца у Крыма Фролов связывает с тем, что Британия посылает "лучи поддержки" Украине, и в первую очередь на Киев направлены эти усилия. Что, кстати, подтверждается информацией из Лондона.

Как на остановке секретные данные потеряли

Как мы уже рассказывали, 23 июня вблизи Севастополя случился инцидент с участием эсминца ВМС Британии Defender - участника учений Sea Breeze. С середины месяца он находился в акватории Черного моря.

Он вошел в территориальные воды Крыма и углубился в них на три километра. После предупредительных выстрелов со стороны российской береговой охраны, корабль вышел за пределы морской границы. Это трактовка событий, которую признали обе стороны.

После этого в Лондоне заявили о том, что намерены и дальше повторять подобные "рейды", поскольку считают Крым украинским. И согласие на операцию дал премьер Борис Джонсон.

Затем британские спецслужбы слили новую информацию. Из нее становится понятно, что инцидент у берегов Крыма был заранее запланированной акцией.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на секретные документы, которые якобы потеряли на автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии. После чего их обнаружил случайный прохожий.

В эту историю верится мало, и воспринимать рассказ об остановке следует как некий троллинг британских спецслужб.

Из "найденных" документов Минобороны Великобритании следует, что британские ВМС приняли решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

В презентации, которую приводит BBC, говорится, что движение эсминца в Черном море было названо "Операцией Дитроит" - по названию горной породы. Рассматривались два варианта прохода эсминца из Одессы в грузинский Батуми.

Первый был описан как "безопасный и профессиональный", в том числе по "схеме разделения движения" вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации - от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных".

Этот путь, как отмечалось в презентации, "предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины".

Второй вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить это как то, что "Великобритания боится или убегает" и что она признает принадлежность этих вод за Россией. В итоге выбор был сделан в пользу первого варианта.

Правда, тут следует сказать, что Великобритания по итогу все равно "убежала" и после предупреждений ушла от российских пограничников. То есть цели устраивать вооруженное столкновение скорее всего не было. По крайней мере на данном этапе. А была задача проверить реакцию России и, с ее учетом, выстраивать свои действия в будущем.

Отметим, что если походы британских кораблей в акваторию Крыма продолжатся, то можно ожидать более жесткой реакции России - вплоть до огня на поражение или попыток заблокировать корабль и сопроводить его в один из российских портов. И если это произойдет, то эффект для международных отношений может быть очень масштабный вплоть до остановки любого диалога Запада и России, который только-только наметился после встречи Байдена и Путина.

Поэтому остается вопрос: будут ли новые попытки приблизиться к берегам Крыма и особенно - во время учений "Си Бриз"?

Ждать ли новых инцидентов?

Для начала вспомним, зачем Британия вообще оказывает знаки поддержки Украине на таком уровне - включаясь в конфронтацию с Россией и провоцируя приграничные инциденты?

О том, что у Лондона особые виды на Киев, мы уже детально рассказывали. После выхода из ЕС и некоего ослабления активности США в Восточной Европе, британцы пытаются нарастить свой геополитический вес.

Украина в лице Владимира Зеленского с минувшей осени серьезно наращивает военное сотрудничество именно с Англией. Символично, что накануне похода "Дефендера" в Крым как раз на его борту был подписан очередной оборонный меморандум между Украиной и Британией.

И, видимо, демонстративные акции против России в Крыму - часть сделки, которая должна уверить Киев, что намерения британцев помогать Украине куда серьезнее, чем у других центров силы на Западе.

Вопрос - хватит ли для этого разовой акции или нужны будут еще?

Британцы дают понять, что новые "заплывы" не исключены. В России, кстати, говорят о том же и дают понять, что в следующий раз бомбы могут сбросить не в море, а по цели.

Если история с "рейдами" повторится, то Москва действительно вынуждена будет реагировать жестче. В противном случае РФ ждет потеря лица: прибрежные воды у Крыма превратятся в проходной двор.

Жесткая реакция предусматривает прямой боевой контакт - огонь на поражение, захват судна или, как практиковали в СССР - таран и вытеснение за пределы территориальных вод.

Все три сценария могут обернуться боестолкновением с жертвами. Что вполне может резко усилить конфронтацию и между Западом и Россией, и между Россией и Украиной.

То есть, любые переговоры с американцами будут сорваны, а новая "холодная война" только усилится.

Но в рамках многонациональных учений "Си бриз", ни Украина, ни Британия самостоятельно не могут принимать такие решения. Новый "поход на Крым" может состояться только, если добро на это дадут Штаты.

Долго ждать ответа не придется. Скопление натовских кораблей в Черном море на учениях "Си Бриз" - удобный повод снова подойти к берегам полуострова. Воспользуются им или нет - увидим в ближайший месяц, пока будут идти учения.

Параллельно в этот же месяц будет готовиться визит Зеленского в США. И, если президент отбудет в Штаты на фоне нового витка напряженности с Россией - убедить Байдена в том, что Минские соглашения выполнить нельзя, Зеленскому будет проще.

Впрочем, пока сигналы с Запада (за исключением Британии) идут не очень воинственные. Скорее наоборот - и США, и ЕС демонстрирует желание восстановить диалог с Россией. И исходя из этого есть вероятность, что поход "Дефендера" был единичной акцией.

Что говорят украинские военные

"Страна" поговорила с украинскими военными и спросила, что они ждут от учений "Си Бриз 2021".

Старший лейтенант В.: "этот Си Бриз будет намного реалистичней и жестче. Командиры уже предупредили, что на этих учениях будет отрабатываться активная оборона от наиболее вероятного противника. Причем, в условиях максимально приближенных к боевым. Конечно, всем ясно, что это за противник. И все понимают, что от учебной стрельбы до настоящей один шаг".

Старшина первой статьи К.: "Все наши понимают, что учения с американцами и британцами под носом у россиян для них как красная тряпка. Ситуация, похожая на инцидент с Defender, может повториться в любой момент. Не секрет, россияне подтянули немалые силы к району проведения Си Бриза. Если на учебных стрельбах ракета или снаряд залетят на милю, другую в сторону россиян, то может начаться серьезная история".

Сержант О.: "Вводные уже получили. Ничего особенного, все похоже на предыдущие Си Бризы. Но настораживает, что участников учений в разы больше".

Младший лейтенант Ю.: "от командования есть вводная быть готовым к любым провокациям со стороны россиян. На словах все готовы к отражению, как в песне "Броня крепка и танки наши быстры". На самом деле дураку понятно, что все далеко не так. При атаке с моря продержимся несколько часов – разные весовые категории. Это такая вот игра на нервах. И на наших, и на российских. Исполнители этой мелодии не в Киеве сидят, а в Пентагоне".