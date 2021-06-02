Государственное бюро расследований (ГБР) объявило тендер на закупку паяльной станции. Ведомство ожидает отдать за этот товар из бюджета 9 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте государственных закупок Prozorro.

На данный момент тендер находится на этапе уточнений, а уже с 7 июня ведомство начнет принимать заявки от продавцов.

Отметим, что это уже вторая попытка ГБР приобрести паяльную станцию. Прошлая завершилась неудачно - тендер завершился 31 мая, однако его победитель так и не был определен.

Поставку паяльной станции ГБР запросило до 31 декабря этого года.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило о намерении закупить для нужд ведомства телевизоры общей стоимостью 469 500 грн. А в начале года мы писали о том, как ведомство приобрело боксерский инвентарь за 27 тысяч гривен.

Также мы писали о других покупках Госбюро расследований, среди которых два скоростных мотоцикла за 521 тысячу гривен, внедорожник Land Cruiser почти за два миллиона гривен и телескоп стоимостью почти 17 тысяч гривен. При этом последнее приобретение ведомство сделало накануне сближения астероида с Землей.