Во время заседания Верховной Рады народные депутаты приняли за основу законопроект №4634 об ужесточении наказания за служебную халатность, результатом которой стала смерть человека.

"За" соответствующий документ проголосовало 302 народных избранника во время очередного заседания парламента в среду, 2 июня.

"События, происходящие в последнее время, свидетельствуют о росте числа преступлений в сфере служебной халатности. В частности, последние примеры - пожары в г. Одессе и г. Харькове, связанные с ненадлежащим исполнением должностным лицом своих служебных обязанностей, в результате чего гибнут люди, то есть пострадавшим причиняется смерть, а ответственность несоразмерна нанесенному ущербу", - сказано в обосновании необходимости принятия законопроекта.

Законопроект подразумевает внесение изменений в статью 367 Уголовного кодекса. Служебную халатность, которая повлекла за собой смерть человека, предлагается наказывать лишением свободы от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тысячи - 85 тысяч гривен) или без такового.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете на продажу лекарств детям до 14 лет. Принятие законопроекта может способствовать уменьшению попыток самоубийства среди детей и подростков.

Также "Страна" сообщала, что народные депутаты проголосовали за привязку прожиточного минимума в Украине к средней зарплате.