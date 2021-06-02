В Украине введут штрафы за продажу лекарств несовершеннолетним. Предусматривающий такую норму законопроект №5123 Верховная рада приняла за основу в среду, 2 июня. Документ поддержали 319 народных депутатов. Об этом стало известно из трансляцию сегодняшнего заседания парламента.

Закон вносит изменения в статью 424 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь за продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам младше 14 лет виновному лицу грозит штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (102-425 грн).

В случае повторного в течение года совершения такого правонарушения грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (425-1190 грн).

Напомним, ранее на сегодняшнем заседании Верховной Рады в первом чтении принят законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу лекарств детям до 14 лет.

Напомним, проблему продажи лекарств подросткам подняли минувшей зимой после того, как в лицее Боярки две школьницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Девочки выпили по 40 таблеток, в результате одну из них не удалось спасти. Затем подобные случаи произошли в Умани и Житомирской области.

Из-за массовых отравлений украинских подростков таблетками полиция попросила запретить продажу лекарств детям. Позже соответствующий законопроект внес глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий и другие народные депутаты.