Кабмин 2 июня начался с детской темы. Премьер-министр Денис Шмыгаль упомянул, что вчера было проведено совещание по ситуации с защитой детей в Украине, также прорабатывали вопросы улучшения уровня образования и социальной защиты детей.

Еще одна важная тема, которой коснулся премьер- министр - накопительные пенсии. На днях профильный комитет Рады зарубил сразу три законопроекта по накопительному пенсионному обеспечению, чем в правительстве явно недовольны. Прозвучала фраза о том, что политики "затягивают" этот вопрос.

Поэтому, судя по всему, Кабмин решил взять инициативу в свои руки. Денис Шмыгаль анонсировал некие личные пенсионные счета - на них, якобы, будут перечисляться часть налогов, которые платят рядовые украинцы и предприниматели. Но никаких документов на этот счет правительство не принимало, и особых подробностей пока нет.

Но правительство создало рабочую группу по теме накопительных пенсий, поэтому, скорее всего, этот вопрос попытаются ускорить.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 2 июня.

Детские преступления

Вдогонку за 1 июня - днем защиты детей- Кабмин утвердил законопроект о юстиции, дружественной к детям.

Предлагается несколько нововведений.

Во-первых, хотят ликвидировать общеобразовательные школы и ПТУ по социальной реабилитации малолетних преступников. Этим будут заниматься центры социально-психологической реабилитации детей. На сегодняшний день таковых в Украине 75 (они рассчитаны на 3025 детей). Но центры недогружены. На конец 2020 года там пребывало только чуть более 2 тысяч воспитанников. ТО есть, свободно еще 925 мест. Финансируются такие учреждения из местных бюджетов (в 2020 году было выделено 426 млн). В то же время школы социальной реабилитации финансируются из госбюджета, причем, на одного воспитанника тратится 894 тысячи гривен в год. То есть, передача проблемных детей центрам соцреабилитации позволит сэкономить бюджетные деньги.

Во-вторых, прописали положения о том, как правоохранители должны действовать по отношению к детям, которых подозревают в нарушении закона - минимум давления плюс привлечение родителей и опекунов, а также адвокатов.

В-третьих, в проекте предусмотрено предоставление психологической помощи проблемным семьям - так называемый социальный патронаж. Также прописана услуга по медиации - работа посредника со всеми участниками процесса.

В-четвертых, для работы с малолетними преступниками, которые уже отбыли наказание, хотят привлекать общественные и религиозные организации.

Также Кабмин утвердил проект, которым вносятся изменения в Административный и Уголовный кодексы. Админкодекс хотят дополнить статьей о презумпции невиновности - ребенок не должен доказывать, что невиновен, а любые сомнения в вине трактуются в пользу ребенка.

Если устного замечания будет достаточно, предлагается освобождать от административной ответственности детей в возрасте 16-18 лет.

Вместо мер наказания, предусмотренных Админкодексом, хотят применять другие, скажем, ограничивать досуг, прописывать нормы поведения на культурных и спортивных мероприятиях и др. А при рассмотрении административных дел предлагается учитывать условия жизни детей. Также обязательно при этом должен присутствовать адвокат.

В Уголовном кодексе появится новая статья - о выведении ребенка из дела при выполнении им ряда условий. Также за нетяжкие уголовные преступления хотят смягчить наказания - просто отправлять ребенка на "восстановительную реабилитацию".

Вместо допроса на суде в случае с привлечением детей допускается видеозапись.

Поманили дешевым сахаром

Правительство наконец-то заметило рекордные ценники на сахар в Украине. Кабмин сегодня должен был согласовать законопроект, который предусматривает открытие тарифной квоты на импорт белого сахара в размере 120 тысяч тонн. Такой сахар должен был импортироваться по нулевой ставке таможенной пошлины вплоть до 1 октября, то есть, до тех пор, пока на внутреннем рынке не появится отечественный сахар, сваренный из свеклы нового урожая.

"Страна" уже писала о ситуации с сахаром. Цены на него просто взлетели. за четыре месяца этого года сахар в рознице, по данным Госстата, подорожал на 61,6%.

Причина - дефицит предложения. В прошлом году было произведено 1,1 млн тонн при потребностях рынка в 1,3 млн. Причем, до последнего Минэкономики тянуло с открытием рынка для сахара-сырца, хотя на квоту на беспошлинный ввоз которого в размере более 300 тысяч тонн Украина подписалась, вступая в ВТО.

И только недавно такие объемы были распределены между поставщиками. Но, как отметил глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко, этого недостаточно, так как немногие заводы в Украине могут перерабатывать сырец - их оборудование давно устарело.

Как показывает практика, даже после начала импорта сырца, сахар в отечественной рознице все равно продолжает дорожать. По данным Госстата, за апрель цены на него выросли еще на 5%.

Завозить из-за границы уже готовый - белый сахар - невыгодно, так как таможенная пошлина на него практически заградительная - 50% от стоимости.

Стоит отметить, что не так давно Европейская бизнес-ассоциация обратилась к главе профильного парламентского комитета Данилу Гетманцеву в просьбой рассмотреть возможность обнуления пошлин на сахар до начала нового сезона.

Что и предлагается в новом законопроекте. Если его примут, сахар в Украину можно будет завозить из Европы, где он сейчас на треть дешевле, чем у нас. Поэтому ценники, якобы, должны снизиться.

Заметим, что в качестве альтернативы Кабмин прорабатывает идут госрегулирования цен на сахар (именно по такому пути пошли в России). Но, как отметили в европейской бизнес-ассоциации, это может спровоцировать еще больший дефицит сахара.

Но в итоге законопроект с рассмотрения сняли - без пояснения причин. Не понятно, его просто отсрочили или же Кабмин все же выберет другую схему регулирования цен на сахар. Но вот пока правительство определится, ценники и дальше будут расти.

Украинское гражданство в упрощенном режиме

Кабмин согласовал законопроект об упрощенном предоставлении украинского гражданства.

Нововведения рассчитаны на россиян, которые, как уточняется в пояснительной записке, "подверглись политическим преследованиям", а также иностранцев, участвовавших в военных действиях на территории Украины или тех, кто проходит службу по контракту в нашей армии. Также предлагается предоставлять гражданство по упрощенной процедуре лицам, которые представляют "государственный интерес" для Украины, скажем, имеют выдающиеся достижения в определенной отрасли. Плюс - упростили получение гражданства для этнических украинцев, проживающих за границей (достаточно, чтобы один из родственников (до третьего колена, то есть, прадедов) был украинцем. Для того, чтобы получить украинский паспорт, претенденты должны будут предоставить подтверждающие документы и отказаться от иностранного гражданства.

470 миллионов на пожарный самолет

С подачи министра МВД Арсена Авакова, Кабмин утвердил постановление о кредите под госгарантии на покупку пожарного самолета для ГСЧС. Госслужба по чрезвычайным ситуациям уже имеет четыре пожарные самолета, но их недостаточно, плюс они - не в лучшем техническом состоянии, что не позволяет оперативно справляться с лесными пожарами, - говорится в пояснительной записке.

Бюджет на покупку нового самолета еще не уточнен - конкретные цифры будут известны после подписания контракта на приобретение техники. Но граничная сумма — 470 млн гривен. Из них 70 млн пойдут на уплату процентов по кредиту. Кредит под госгарантии получит некий «субъект хозяйствования». Кредитная программа будет рассчитана до 2024 года.

Строительные нормы перепишут

Кабмин своим постановлением внес изменения в требования к строительным нормам.

Сейчас их разрабатывает Минрегион. В новом проекте прописано, что этим будет заниматься некая "базовая организация", которую выберет министерство регионального развития. Проект новых строительных норм будут выставляться на общественное обсуждение, замечания и предложения станут принимать в течение 10 дней.

Стоит отметить, что строительные нормы - больная тема отечественных застройщиков. Именно от них в итоге зависит процесс получения разрешительных документов и введения объектов в эксплуатацию, а также по итогу - стоимость жилых и нежилых помещений. Причем, нередко строительные нормы выписывались под конкретных застройщиков, как правило, крупных.

Поэтому как будет работать новая схема во многом зависит от той самой "базовой организации", которая займется разработкой норм, а также от того, насколько прозрачной будет процедура ее выбора.

Реестр для сертификатов по украинскому за полмиллиарда

В Украине появится реестр государственных сертификатов по уровню владения государственным языком. Соответствующее постановление утвердил Кабмин. О том, что вводятся такие сертификаты, которые обязаны будут получать госслужащие, работающие в госорганах иностранцы и др. мы уже писали. Сертификаты будут выдавать по итогам экзаменов, присваивая определенный уровень (по аналогии с сертификатами на звание иностранного языка).

Все действующие сертификаты будут внесены в единый реестр, администратором которого станет Нацкомиссия по стандартам государственного языка. Но на создание и функционирование реестра нужны немалые деньги. На этот год предлагается выделить более 563 млн гривен из госбюджета.

Кабмин дал отмашку на подорожание бензина и дизеля

Кабмин переписал свое недавнее постановление об установлении граничных цен на бензин и дизель.

Мы уже подробно писали об этом документе. Он предусматривает ограничение торговых наценок: не больше 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизель. Также прописана формула определения цен на бензин и дизель - их просчитывает Минэкономики с подачи "Нафтогаза" на основании данных международного агентства Platts и пересматривает каждые 10 дней.

Но сегодня в этой формуле появилась еще одна составляющая - логистические и "другие затраты, предусмотренные контрактом" в размере 27 долларов на тонну нефтепродуктов.

То есть, базовая цена, рассчитанная Минэкономики, автоматически станет выше - на литре это почти 3 центра или 80-90 копеек в зависимости от курса.

Фактически это значит, что бензину и дизелю сходу разрешили подорожать еще почти на гривну, чем АЗС, без сомнения, не преминут воспользоваться.

Два миллиарда для молодежи

Правительство утвердило государственную целевую программу "Молодежь Украины" на 2021-2025 годы.

Документ весьма обширный, но конкретики в нем немного. Указано, что цель программы - по максимуму привлечь молодежь к общественной жизни, повысить ее медиа, цифровую и финансовую грамотность, уменьшить долю молодых людей, которые нигде не учатся и не работают, и увеличить процент молодых предпринимателей (он должен быть не ниже 6% среди молодых украинцев).

Также поставлена цель - привлечь в украинские вузы не менее 10 тысяч украинцев, проживающих на неподконтрольных территориях, и еще 10 тысяч - в украинские средние школы.

Стоит отметить, что под эту программу планируется достаточно внушительное финансирование — более 2 млрд гривен, из которых около 1,3 млрд - из госбюджета, порядка 745 млн - из местных бюджетов, 17,2 млн - из других источников.

В этом году хотят привлечь почти 416 млн гривен. Их будут тратить на разного рода просветительские мероприятия, тренинги и пр. Удастся ли таким образом сделать молодежь более "сознательной" - вопрос пока открытый. Но вот возможностей для освоения бюджетных средств вырисовывается немало.

"Возле водоема и в санитарных зонах". Где запретят строить

В Украине появились новые ограничения по использованию земель для градостроительной деятельности.

Еще в прошлом году парламент принял закон, которым прописывает, что градостроительная документация, в частности, генплан, одновременно являются и документацией по землеустройству.

Сегодня Кабмин утвердил нормативку к нему — прописал отдельным постановлением ограничения, которые должны учитываться при разработке генплана.

По -сути, это значит, что все генпланы, которые на сегодня приняты в городах, нужно переписывать - они будут действовать только до того, как запустится данное постановление.

В постановлении есть Классификатор ограничений в использовании земель.

Так, в него включили охранные зоны вдоль транспортных путей, объектов связи, санитарно-защитные зоны возле энергетических объектов, объектов водоснабжения, лесополосы, прибрежные защитные полосы вдоль рек, вокруг озер и на островах, пляжные зоны.

Но это не значит, что на всех перечисленных территориях нельзя ничего строить. Указано, что эти ограничения «могут устанавливаться генпланом», то есть, все - по усмотрению местных властей. То есть, это - удобный повод переделить земли под строительство на местах. Также Кабмин переписал типовой договор по аренде земли в комплексе с размещенным на ней водным объектом. Прописана, в частности, формула расчета платы за такую землю (сумма будет зависеть от нормативно-денежной оценки земли, качества водоема и др).

Программу "5-7-9" переписали

Кабмин изменил правила кредитования по программе 5-7-9.

Нововведений несколько:

Открыли доступ к кредитованию общественным организациям лиц с инвалидностью

Переписали размер дополнительной платы - ранее она составляла 0,5% за обслуживание кредита, сейчас - 1%. Плюс предусмотрена оплата еще 0,001% от суммы кредита за предоставление госгарантии.

Если будет обнаружено, что предприниматель, получивший кредит, подпадает под ограничения, предоставление государственной поддержки останавливается до момента, пока эти ограничения будут сняты (скажем, проясниться вопрос достоверности информации, нецелевого использования средств и др.). Выплата компенсации по кредиту восстанавливается на следующий месяц после снятия ограничений. То есть, до этого времени предприниматель будет платить банковские проценты по полной.

Кабмин ускорит накопительные пенсии

На днях профильный парламентский комитет дал весьма нелестную оценку законопроектам о накопительном пенсионном страховании, рекомендовав Раде их не принимать. Речь идет о проектах №2863, 2863-2 и 2863-3. Напомним: эти проекты предусматривают запуск в Украине накопительных пенсий, на который в обязательном порядке должны "сбрасываться" все украинцы и их работодатели.

"Теперь все зависит от фракции. Выносить на первое чтение с негативным выводом комитета или вносить новый законопроект",- сказала тогда один из авторов идеи о накопительных пенсиях нардеп Галина Третьякова. Она также добавила, что второй вариант (то есть, разработка нового проекта) задержит введение накопительных пенсий в Украине еще на год.

Впрочем, Кабмин уже готовится к введению накопительного пенсионного страхования. Правительство создало рабочую группу, которая займется этим вопросом. В состав рабочей группы войдут вице-премьер-министр- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, министр соцполитики, главы Пенсионного фонда, ГНС, Госказначейства, заместители министров юстиции, экономики, финансов, представитель ОП (по согласию) и др.

Рабочая группа станет консультативным органом при Кабмине. Ее главные цели — определение механизмов внедрения накопительного пенсионного страхования и подготовка предложения по усовершенствованию законодательства в части защиты пенсионных накоплений.

На Кабмине премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал некие личные пенсионные счета, куда будет идти часть налогов, уплаченных рядовыми гражданами и бизнесом. Якобы, эти деньги можно будет использовать после выхода на пенсию. Но никаких подробностей по этим счетам пока нет.

Аграрное досье

В Украине заработает аграрный реестр. Постановление о его функционировании принял Кабмин.

В аграрном реестре будет собрана информация о всех производителях сельхозпродукции, что должно упростить администрирование господдержки. Сейчас сложно получить подтверждающие документы, также достаточно громоздкая процедура сбора и обработки заявок, что тормозит распределение бюджетных средств на поддержку аграриев, - говорится в пояснительной записке.

Держателем и администратором реестра будет Минагрополитики, через него можно будет подать заявки на государственные дотации. В реестре будет собрана вся информация об украинских аграриях - виды деятельности, адреса хозяйств, конечные бенефициарные собственники, земельные участки, поголовье скота. То есть, речь идет о полноценном аграрном досье.

Что уже вызывает вопросы у фермеров. "Сначала заманят получением госпомощи, а потом непонятно как будут использовать эту информацию. Это что - пособие для рейдеров будет? Тем более, фактически нет гарантий конфиденциальности данных", — сказал нам фермер из Одесской области.

Стирка без фосфатов

В Украине будут "чистые" моющие средства. Кабмин своим постановлением внес изменения в технические регламенты на такую продукцию, прописав более низкие нормы по содержанию фосфатов и других соединений фосфора. В пояснительной записке указано, что украинские техрегламенты таким образом приводятся в соответствие с европейскими..

Ограничения по уровню фосфатов будут вводиться постепенно - до 2023 (к тому времени уровень фосфатов будет ограничен 0,2 граммами для бытовых стиральных порошков и 0,1% общего фосфора для промышленных) и 2026 годов (для бытовых - не больше 0,1% фосфора в средствах для посудомоечных машин, 0,05% в порошках для промышленных стиральных машин).

Помимо заботы о здоровье украинцев власти руководствуются еще и экологическими требованиями, ведь фосфаты загрязняют сточные воды. Но для потребителей «чистота» моющих средств будет означать и их подорожание, так как порошки без фосфатов, как правило, минимум¬ на 10-15% дороже обычных.

Водительские права без регистрации

Кабмин изменил правила выдачи водительских удостоверений. Нововведение одно, но крайне важное - теперь права можно будет получать не по месту регистрации и вообще без таковой. Также лица без регистрации смогут ставить и снимать авто с учета. Как указано в пояснительной записке, изменения вносятся с учетом существующей проблемы — внутренне перемещенные лица сталкиваются с немалыми сложностями при получении водительских прав или постановкой авто на учет.

200 миллионов на антарктическую станцию

Из президентского фонда по поддержке науки, образования и спорта заберут более 244,5 млн. Распоряжение о перераспределении этих средств принял Кабмин. Деньги направят на обеспечение работы антарктической станции "Академик Вернадский", которой не хватает средств.

В Перу без виз

Кабмин согласовал проект соглашения между правительствами Украины и Перу о безвизе.

Стоит отметить, что и сейчас украинские туристы могут путешествовать в Перу без оформления виз. Но для других поездок )деловые, на учебу, поездки журналистов и др) нужна виза. Также необходимо оформлять визу гражданам Перу, въезжающим в Украину.

Соглашение предусматривает снятие визовых ограничений на все поездки на период до 180 дней (срок пребывания в стране 90 дней).