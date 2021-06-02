Большинство немцев выступают за завершение строительства "Северного потока-2" и против американских санкций в отношении газопровода.

Об этом со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea, сообщает "РИА Новости".

Социологи выяснили, что 75% немцев отвергают дополнительные санкции США против "Северного потока-2", 17% опрошенных выступают за остановку строительства.

Завершение строительства поддерживают в том числе члены оппозиционных партий "Зеленые" (69%) и Свободной демократической партии (82%), несмотря на то, что их лидеры неоднократно призывали ввести мораторий на прокладку трубопровода.



Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая, в нем принял участие 1 001 человек, это граждане ФРГ старше 18 лет.

Напомним, однопартиец Трампа внес в Конгресс США новый проект закона о санкциях против "Северного потока-2".

Также мы писали о том, что Германия заявила о желании договориться с Вашингтоном по "Северном потоку-2".

"Страна" сообщала, что в Белом доме признали, что трудно помешать завершению "Северного потока - 2", который почти построен.