Международным авиарейсам небезопасно летать над территорией Украины. Такое заявление сделал Департамент по авиации Минтранса Беларуси, напомнив о нескольких крушениях самолетов в украинском воздушном пространстве. В заявлении белорусских чиновников фигурирует лайнер авиакомпании "Сибирь", сбитый во время учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолет авиакомпании Malaysia Airlines, сбитый над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также воздушное судно "Белавиа", которое оказалось под угрозой применения военной силы в 2016 году.

Об этом сообщает БелТА.

"С учетом этих инцидентов возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в ее объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси. В связи с этим авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины", - говорится в сообщении.

При этом Беларусь намерена оспорить в Совете Международной организации гражданской авиации ICAO правомерность решений ряда стран, и прежде всего Украины, которые запретили белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

"Беларусь собирается обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других стран, которые в одностороннем порядке, нарушая международные обязательства, установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства белорусским авиаперевозчикам - для рассмотрения обеспечение государствами-членами согласованности в мероприятиях по идентичных случаев, а также юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины относительно белорусского гражданского самолета в 2016 году ", - заявили в Департаменте.

Также в Департаменте по авиации Минтранса Беларуси заявили, что принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства страны белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительствами Беларуси и Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку.

Напомним, ряд стран прекратили авиасообщение с Беларусью после инцидента, который произошел в аэропорту Минска 23 мая, когда там вынужденно сел самолет Ryanair сообщением Афины - Вильнюс и был задержан находящийся на его борту основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

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