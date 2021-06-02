В Кремле сомневаются, что президенты России Владимир Путин и США Джо Байден по итогам встречи в Женеве 16 июня примут какие-либо совместные документы.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают "РИА Новости".

"Пока вообще преждевременно об этом говорить. Пока нет никаких согласованных документов", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Кремль и Белый дом официально подтвердили встречу Путина и Байдена в Женеве, она должна состояться 16 июня.

Недавно в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в России и США не совпадают повестки дня предстоящей встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

В частности, Байден в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить проблемы, связанные с Украиной, Беларусью, а также темы стратегической стабильности. А Путин планирует обсудить на саммите "состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки".

"Страна" анализировала, чего ожидают от встречи Байдена и Путина на Западе и в России.