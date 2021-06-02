Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу лекарств детям до 14 лет.

За соответствующее решение в ходе заседания в среду, 2 июня, проголосовали 306 народных депутатов.

Согласно проекту закона №5122, аптечные учреждения не смогут отпускать их лицам младше 14 лет, а если у продавца возникнут сомнения касательно возраста покупателя, то последнему нужно будет показать документ, который его подтверждает.

"Принятие проекта Закона Украины (...) относительно запрета продажи лекарственных средств детям позволит урегулировать на государственном уровне ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними лицами и способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, зимой в лицее Боярки две школьницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Девочки выпили по 40 таблеток, в результате одну из них не удалось спасти. Затем подобные случаи произошли в Умани и Житомирской области.

Из-за массовых отравлений украинских подростков таблетками полиция попросила запретить продажу лекарств детям. Позже соответствующий законопроект внес глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий и другие народные депутаты.