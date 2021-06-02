Чиновнику инкриминируют мошенничество в крупных размерах. Фото: gp.gov.ua

Заместителя главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА) и его сообщника разоблачили на получении взятки в 160 тысяч долларов за приватизацию гостиничного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в среду, 2 июня.

По данным следствия, сообщник чиновника, представившись владельцем отельного комплекса "Славянский", предлагал потенциальному покупателю объекта обеспечить за $160 тысяч его победу на открытых торгах.

"Деньги предназначались заместителю председателя Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости", - рассказали в ГБР.

Стартовая цена единого имущественного комплекса, расположенного на берегу Десны в Новгород-Северском, составляет более 26 млн грн без НДС.

Правоохранители задержали обоих фигурантов во время попытки провести незаконную сделку. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Отметим, что имена мужчин не разглашаются.

Замглавы Черниговской ОГА поймали на крупной взятке.

Замглавы Черниговской ОГА поймали на крупной взятке.

Замглавы Черниговской ОГА поймали на крупной взятке.

Ранее мы рассказывали, что руководителей киевских парков "Голосеевский" и "Конча-Заспа" поймали на взятках.

Также сообщали, как руководителя перинатального центра в Черновцах задержали на взятке в $12 000.

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