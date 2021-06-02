Заместителя главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА) и его сообщника разоблачили на получении взятки в 160 тысяч долларов за приватизацию гостиничного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в среду, 2 июня.

По данным следствия, сообщник чиновника, представившись владельцем отельного комплекса "Славянский", предлагал потенциальному покупателю объекта обеспечить за $160 тысяч его победу на открытых торгах.

"Деньги предназначались заместителю председателя Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости", - рассказали в ГБР.

Стартовая цена единого имущественного комплекса, расположенного на берегу Десны в Новгород-Северском, составляет более 26 млн грн без НДС.

Правоохранители задержали обоих фигурантов во время попытки провести незаконную сделку. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Отметим, что имена мужчин не разглашаются.

Ранее мы рассказывали, что руководителей киевских парков "Голосеевский" и "Конча-Заспа" поймали на взятках.

Также сообщали, как руководителя перинатального центра в Черновцах задержали на взятке в $12 000.