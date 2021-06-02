В России считают, что под прикрытием учений Sea Breeze, проведение которых запланировано нынешним летом в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, НАТО поставит на Украину современное оружие, которое затем передадут войскам и национальным батальонам, воюющим на Донбассе.

Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА "Новости".

По словам генерала Конашенкова, в процессе морских украинско-американских учений "истинные границы военной активности выйдут далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря". По данным Минобороны РФ, в Украине намерены отрабатывать взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности "при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время".

"А еще более конкретно, - именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск... В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал Конашенков.



Также российский генерал добавил, что Министерство обороны РФ собирается "внимательно отслеживать ход подготовки и проведения" учений и "при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России".

Многонациональные учения Sea Breeze-2021 состоятся летом текущего года в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Их целью является повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов

По данным, озвученным во время прошедшей в Одессе главной конференции по планированию учений, в нынешнем году в международных учебных маневрах будет задействовано более 30 кораблей, морская пехота Украины и США, а также беспилотные авиационные комплексы Bayraktar TB2.

Напомним, в прошлом году международные учения Sea Breeze-2020 стартовали в Черном море 20 июля.

Также мы сообщали, что на проходящих в Венгрии многонациональных учениях "Сейбер Гардиан-2021" украинские десантники объявили о сокрушительном разгроме "противника" без потерь.

