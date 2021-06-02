Рада проголосовала за привязку прожиточного минимума в Украине к средней зарплате
Верховная рада приняла за основу законопроект №3515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения. Документом предлагается установить единый прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты по стране.
Поддержали законопроект 253 народных избранника в ходе заседания в среду, 2 июня.
В документе сказано, что законопроект изменяет определение прожиточного минимума. Также там говорится, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Напомним: сейчас официальный прожиточный минимум составляет 2270 гривен.
Определять размер прожиточного минимума предлагают в расчете на одного человека.
Согласно проекту, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.
Процентное соотношение прожиточного минимуму к средней зарплате должно быть на уровне, не менее 40% в 2021 году с увеличением на 1% каждый последующий год. Таким образом, в 2031 году прожиточный минимум должен составлять не менее 50% от средней зарплаты.
Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не менее:
- в 2021 году - 40%;
- в 2022 году - 41%;
- в 2023 году - 42%;
- в 2024 году - 43%;
- в 2025 году - 44%;
- в 2026 году - 45%;
- в 2027 году - 46%;
- в 2028 году - 47%;
- в 2029 году - 48%;
- в 2030 году - 49%;
- в 2031 году - 50%.
В документе также говорится, если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет министров на основе мониторинга выполнения госбюджета должен рассмотреть повышение его размера.
Орган исполнительной власти, обеспечивающий систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств по поводу фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.
Для назначения помощи в соответствии с законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" должен применяться уровень обеспечения прожиточного минимума, который ежегодно определяется законом о госбюджете на соответствующий год.
Так, до 2025 года Кабмину поручают обеспечить создание органа исполнительной власти, деятельность которого будет направлена на систематическое исследование расходов домохозяйств, и утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которой будет базироваться на фактических затратах домохозяйств.
Ранее мы рассказывали, как Кабинет министров в следующем году хочет рассчитывать прожиточный минимум.
Также сообщали, что Минздрав хочет увязать минимальную зарплату для медиков и прожиточный минимум.