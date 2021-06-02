Постарайтесь не пропустить это важное событие на лотерейной арене Европы, купив официальные билеты онлайн. У вас есть время до пятницы!

Американские лотереи считаются крупнейшими в мире, благодаря масштабным лотерейным джекпотам. Так, лотерея Powerball по праву считается мировым рекордсменом, после того, как разыграла приз на сумму $1,586 миллиарда в январе 2016 грда, хотя лотерея MegaMillions уже дважды разыграла джекпоты, превышающие $1 миллиард.

Еще в середине прошлого месяца, лотерея MegaMillions разыграла приз на сумму $516 миллионов, что является 9-м по величине за всю историю лотереи, этот джекпот достался одному победителю в мае 2021 года.

Теперь же в центре внимания оказалась лотерея Европы, которая объявила об очередном таком событии, которое пройдет уже очень скоро! В эту пятницу, 4 июня, лотерея EuroMillions проведет Супер-розыгрыш с джекпотом на сумму €130 миллионов (эквивалент 4,3 миллиарда гривен).

Лотерея EuroMillions– невероятно популярна по всему континенту, поскольку разыгрывает крупнейшие джекпоты в Европе. Билеты можно приобрести в девяти различных странах Европы, но это не означает, что граждане Украины не могут также официально участвовать в тиражах лотереи.

Вы можете приобрести лотерейные билеты на Супер-тираж EuroMillions онлайн прямо сейчас на сайте Smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter для пользователей из Украины).

Как играть в Евромиллионы из Украины?

Как объясняет пресс-секретарь theLotter, Адриан Коореманс, "работники расположенных в нескольких десятках стран мира местных филиалов компании приобретают официальные билеты лото в соответствии с заказами наших клиентов, тем самым предоставляя им возможность играть в ведущих тиражах мира из любой страны".

Вот как вы можете обеспечить ваше участие в ближайшем тираже:

Создайте аккаунт на сайте Smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter для пользователей из Украины) Зайдите на страницу Супертиража EuroMillions Выберите, со сколькими полями вы хотите играть, и отметьте ваши числа Подтвердите и оплатите заказ Дождитесь тиража и проверьте результаты

Отдельно отметим, что сервис не берет комиссий с выигрышей. Источником его доходов является небольшая наценка к стоимости официального билета, которую клиенты платят при оформлении заказа. Все призы клиентов выплачиваются им полностью (после снятия соответствующих налогов).

Разумеется, победа в лотерею - это, в первую очередь, дело удачи, и Супертираж Евромиллионов – не исключение. Но не забывайте: все джекпоты в итоге кем-нибудь да выигрываются, и ваш шанс на выигрыш ничуть не меньше, чем у кого бы то ни было!

Присоединитесь к постоянно растущему списку победителей на сайте

Добавим, что, когда вы играете на сайте Smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter для пользователей из Украины), вы можете быть уверены в том, что, если фортуна вам таки улыбнется, вы получите ваш выигрыш, каким бы большим он не был. За прошедшее с момента его основания в 2002 году время, пользователи сервиса выиграли в общей сложности призы на сумму, превышающую $100 млн, включая многомиллионные джекпоты.

Среди победителей на сайте есть и игроки, которым везло в Евромиллионы. Например, в июле 2019 Х.С.Л. из Южной Кореи разбогател на €1 млн. "Сначала, я не мог поверить, что все происходит наяву!" – рассказал счастливец о своих ощущениях после того, как получил звонок с поздравлениями от представителя сервиса.

Разумеется, Х.С.Л. не единственный победитель на theLotter. Игроки из Панамы, Англии, Ирака, Украины, Канады, России, Латвии, Азербайджана, Эль-Сальвадора, Реюниона и многих других стран также выигрывали впечатляющие суммы играя на theLotter.com.

€179-миллионный приз Евромиллионов может быть сорван в любой момент. Купите билеты на Супертираж EuroMillions из Украины, и, возможно, счастливцем, которому удастся это сделать, станете именно вы!

Мы надеемся, что вам повезет! Пожалуйста, играйте ответственно!