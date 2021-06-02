В Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований не знают, где сейчас находится пропавший в марте бывший киевский судья Николай Чаус.

Об этом со ссылкой на представителей ведомств сообщают "Украинские новости".

По данным СБУ и ГБР, они не знают, в какой стране на данный момент находится Чаус и может ли он сейчас быть в Украине.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Также мы писали о том, что 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб.

Мы писали о том, что 7 мая СБУ открыла уголовное дело по похищению бывшего судьи.

Кроме того, 17 мая пропавший судья Чаус объявился в Telegram, он записал видеообращение, в котором заявил, что его похитили не сейчас, а в 2016 году. Также он пообещал передать правоохранителям информацию о высокопоставленных людях, которые организовали его похищение.