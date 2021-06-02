Руководитель Объедененной еврейской общины Украины Михаэль Ткач прокомментировал состоявшийся в конце апреля марш сторонников дивизии СС "Галичина". Он считает, что любое чествование сотрудничавших с нацистской Германией лиц недопустимо, независимо от их целей.

Об этом он сказал в интервью агентству "Украинские новости", обнародованном в среду, 2 июня.

"Чествование любых деятелей, которые сотрудничали с нацистской Германией, независимо от того, какие благородные цели они преследовали, недопустимо", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к проведенному маршу в честь дивизии СС "Галичина".

Ткач также добавил, что еврейская община Украины не должна быть двигателем в этом вопросе или инициатором протестов, поскольку это вопрос всего украинского общества.

"Мы не чествуем уже каких-то советских деятелей, почему мы должны чествовать людей, которые сотрудничали с нацистами. Для нас нацизм и коммунизм - два одинаковых понятия с разными знаками", - сказал руководитель Объедененной еврейской общины Украины.

По его мнению, спорными историческими вопросами вокруг таких личностей в этом вопросе должны заниматься историки. При этом, как считает Ткача, героизировать и чествовать такого рода явления нельзя.

Напомним, 28 апреля Киеве прошел "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина". Формирование было учреждено 77 лет назад. В годы войны входило в нацистскую организацию "СС", которую возглавлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер. Устроителями мероприятия выступило сообщество "Голосіївська криївка". На марш пришло около ста человек.

После этого У Зеленского осудили марш в честь дивизии СС "Галичина" и потребовали проверок его законности.

"Страна" также узнала, что думают жители столицы о проведении подобных мероприятий.