В Министерстве иностранных дел Российской Федерации идет подготовка к будущей встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Российская сторона считает важным возможность достигнуть лидерами взаимопонимания в ключевых вопросах.

Об этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал в интервью "Ленте.ру".

По словам Рябкова, на данный момент идет подготовительная работа ко встрече президентов. Решаются вопросы как содержания контакта, так и его организации. При этом говорить заранее об итогах встречи он считает неправильным.

"Преждевременно говорить о том, что именно станет итогами саммита. Это просто неэтично и неправильно в условиях, когда лидеры ведут сами этот процесс, в ходе встречи определяют, о чем договорились, над чем нужно дальше работать, какие поручения дать переговорным командам", - сказал замминистра.

Однако он упомянул договоренности между сторонами, которые могут быть достигнуты в Женеве. При этом Рябков уточнил, что речь идет не об официальных соглашениях, поскольку для этого нужен формализованный процесс переговоров.

"Речь не идет о соглашениях в строгом смысле слова. Для того, чтобы заключать и подписывать соглашения, требуется формализованный переговорный процесс. Требуется принятие решения на соответствующем уровне в нашей системе федеральными органами исполнительной власти, которые вносят скоординированные предложения на рассмотрение правительства, при необходимости — на рассмотрение президента. Этого не будет.

Договоренности, между тем, могут оформляться в разных формах, находить решение стороны могут в тех форматах и тех видах работы, которые комфортны и оптимальны. Но важно даже не то, что мы можем именно формализовать в таком ключе. Важно, чтобы лидеры наших стран нашли взаимопонимание по некоторым ключевым сюжетам", - резюмировал Рябков.

Напомним, 16 июня в Женеве пройдет встреча президентов США и России. О прогнозах относительно саммита подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что , Россия и США готовят совместное заявление для Байдена и Путина по итогам встречи в Женеве.