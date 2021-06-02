В Москве преступники обокрали на 400 тысяч рублей (около 150 тысяч гривен по курсу) 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РФ.

"Установлено, что на домашний телефон пенсионера поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счета 400 тыс. руб. и передать их третьему лицу", - сообщили правоохранители.

Также они добавили, что преступник убедил ветерана, что эти средства необходимы для задержания мошенника с поличным.

Полиция завела уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество), максимальное наказание по которой предусматривает принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до полутора лет.

Во время последнего парада Победы 9 мая Пронин сидел по левую руку от Путина. Глава государства тогда помог ветерану поправить куртку.

Напомним, недавно в Москве группа аферистов попыталась обмануть и выманить крупную сумму у родственника Сталина.

Также мы писали о том, как в Киеве мошенник, обманывая пожилых людей по схеме "ваш родственник в больнице", получил от них сотни тысяч гривен.