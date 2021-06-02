Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призывает президента Владимира Зеленского не отменять звание "Заслуженный журналист".

Соответствующее заявление опубликовал глава НСЖУ Сергей Томиленко в Фейсбуке.



Томиленко рассказал, что большинство общественных деятелей и представителей СМИ в Совете по вопросам свободы слова при президенте Украины обратились к Владимиру Зеленского с призывом отменить звание "Заслуженный журналист Украины". В частности, президенту рекомендуют прекратить практику присвоения почетного звания журналистам и инициировать внесение соответствующих изменений в Закон "О государственных наградах".

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают подобную инициативу, которая по убеждению председателя НСЖУ Сергея Томиленко, направленная исключительно на ослабление роли журналистов в обществе и является пренебрежительным для сотен авторитетных представителей СМИ, получивших почетное звание как и в годы независимости, так и при каденции Владимира Зеленского .

Восемь членов Рады по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины во время заседания 1 июня в Офисе Президента поддержали решение рекомендовать Владимиру Зеленскому "прекратить практику присвоения почетного звания "Заслуженный журналист Украины" Они убеждены, что потребность в праздновании журналистов органами власти "отпадает", а именно почетное звание унаследованное "как элемент наградной системы Советского Союза". Соответствующий проект решения Совета инициировал Максим Кречетов, бывший сотрудник "Студии 1+1", а ныне член Наблюдательного совета Общественного вещания (представляет парламентскую фракцию партии "Слуга народа").

Намерение отменить звания только для журналистов при том, что законодательство предусматривает более 40 почетных званий, является несправедливым и направленным на нивелирование профессии и обесценивание взноса журналистов в построение государства. Об этом во время заседания Рады отметил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, который подчеркнул, что особое значение почетное звание имеет для работников СМИ в регионах.

"Журналист - важная и достойная профессия. Почетное звание следует рассматривать не как частное право президента поощрять лояльных журналистов, а как обязанность государства отмечать граждан за заслуги перед Украиной.

Согласен, что среди столичных журналистов, имеют "прописку" на улицах Банковой или Грушевского, звание "Заслуженный" не ценится в полной мере. Но для работников региональных СМИ государственная награда - это свидетельство важности профессии, многолетнего вклада в развитие информационного пространства Украины", - пишет глава НСЖУ.

В НСЖУ считают, что справедливо говорить о реформе всей системы государственных наград, а не лишение только журналистов права на почетное звание. В то же время, Совет по свобода слова и защиты журналистов при президенте Украины имеет не бороться со званиями, а сосредоточиться на решении наиболее острых проблем свободы слова и защите прав журналистов. Тем более, что Владимир Зеленский своими Указами уже присвоил звание "заслуженный журналист Украины" по меньшей мере девяти медийникам.

Кроме Максима Кречетова, призыв отменить государственную награду для журналистов поддержали еще 7 членов Совета Татьяна Лебедева (почетный председатель Национальной ассоциации медиа, в 2003-2010 годах - член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания), Вадим Городской (ОО "Детектор медиа!, секретарь наблюдательного совета Общественного вещания), Светлана Остапа (ОО "Детектор медиа", председатель наблюдательного совета Общественного вещания), Тарас Шевченко (заместитель Министра культуры и информационной политики, на время формирования совета - директор ОО ЦЕДЕМ), Наталья Гуменюк (журналистка, Общественное вещание) Сергей Штурхецкий (председатель Независимого медиа), Ирина Городецкая (юрист, радиогруппа ТАВРМЕДИА).

Для справки. За время своей каденции Президент Владимир Зеленский уже присваивал почетное звание "Заслуженный журналист Украины":

Александру Пеночке - корреспонденту информагентства "Прочерк", город Черкассы (август 2019),

Натальи Боярчук - корреспонденту газеты "Буковина",

Каролине Полтавской - директору ТРК "ИРТА", Луганская область,

Людмиле Сиривко - ответственному секретарю газеты "Гомон воли" Тернопольская область (март 2020 года);

Андрей Кучерову - главному выпускающему телестудии Главного центра стратегических коммуникаций Государственной пограничной службы Украины (апрель 2020 года);

Дмитрию Комарову - журналисту, автору и ведущему программы "Мир наизнанку", Киев,

Антону Птушкиным - телеведущему, блоггеру (август 2020 года);

Марии Балицкий - главному редактору газеты Тернопольского национального экономического университета "Университетская мнение";

Людмиле Николайко, журналистке из Николаевской области (январь 2021).

С протестом против отмены звания "Заслуженный журналист Украины" к членам Совета по вопросам свободы слова также письменно обратились правления Запорожской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Кировоградской, Херсонской и Киевской союзов журналистов.

"Неужели сегодня, когда профессия журналиста продолжает оставаться опасной, когда многие резонансных дел до сих пор не раскрыты, а запугивание и давление на работников СМИ ежегодно фиксируются правоохранительными органами, вопрос отмены почетного звания является насколько важным и актуальным? - говорится в обращении Ивано-Франковского областного союза журналистов. - Возможно, время позаботиться о безопасности журналистов, достойное трудоустройство и право работать в нормальных условиях и без давления и страха?!

Правление Днепропетровской облорганизации НСЖУ в своем обращении также призывают Совет по вопросам свободы слова сосредотачиваться на реально важных вопросах: "Сегодня украинская журналистика переживает не лучшие времена, в частности, в критическом состоянии находятся печатные средства массовой информации, газеты закрываются ли не каждый день, много проблем с распространением прессы и тому подобное. Зато важнейшим вопросом для медиасообщества некоторые считают борьбу с почетными званиями".

Попыткой нивелировать роль и значение СМИ называют инициативу отменить государственную награду для журналистов в Запорожской облорганизации НСЖУ: "За этой, на первый взгляд ничем не мотивированным предложением, прослеживается желание обуздать властной рукой "сторожевых псов демократии", как называют медиа во всем цивилизованном мире, подчеркивая их чрезвычайно важную роль в развитии общества, посадить их на короткий цепь, чтобы сидели тихо и знали свое место. Это, по большому счету, ни что иное, как наступление на свободу слова ... ".

"Есть вопросы к процедуре выдвижения ... Возможно, стоит пересмотреть критерии представления к высокой награде: ограничить максимальное количество присвоений в год, урегулировать размытые представления, отказаться от доплат. А самый важный вопрос: почему именно сейчас возникает необходимость отменить звание? Разве журналисты не рискуют своей жизнью, выполняя свой профессиональный и гражданский долг? Разве они не имеют права, как и представители других профессий признания особых заслуг перед украинским народом?", - говорится в обращении правления столичной организации НСЖУ.

Ранее мы рассказывали, что НСЖУ выступил против расширения влияния Нацсовета на печатные СМИ.

Также сообщали, что за два года тиражи украинских газет упали на полтора миллиона экземпляров.