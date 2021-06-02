В России провели исследование распространения фейков о коронавирусе. Оказалось, что активнее всего ложная информация о Covid-19 распространялась в феврале - марте прошлого года. Среди наиболее популярных фейков - совет дышать парами водки при коронавирусе и различные слухи о вакцинации.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса "Яндекс.Кью" и социальных антропологов из РАНХиГС, сообщает Русская служба BBC.

Исследование проводилось в разных соцсетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники". Всего зафиксировали 6 млн постов и репостов, воспроизводящих коронавирусные фейки.

В начале пандемии наиболее популярными были псевдомедицинские советы и конспирологические теории, связанные с отрицанием коронавируса. К 2021 году наибольшее распространение получили фейки о вреде прививок.

Самой популярной группой фейков на русском языке оказались различные советы по самолечению. В частности, информация о том, что при Covid-19 надо принимать "Арбидол" и антибиотик азитромицин. Кроме того, большую популярность получил фейк о том, что при коронавирусе следует дышать парами водки и принимать имбирь.

Другая группа популярных фейков - о вакцинации: речь шла о Билле Гейтсе, мировом правительстве и "золотом миллиарде", а также о том, что якобы при вакцинации в тело вводится чип.

Также популярны антимасочные фейки - о том, что носить маски вредно, и о том, что в масках живут черные черви.

Часть слухов была посвящена происхождению коронавируса. Например, тому, что коронавирус - это чье-то оружие.

Напомним, Facebook больше не считает фейками заявления о рукотворном происхождении коронавируса.

Также мы писали о том, что Facebook решил удалять новости об опасности вакцин против коронавируса.