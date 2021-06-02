В среду, 2 июня, в Киеве под зданием Верховной Рады Украины собрались сторонники партии "Оппозиционная платформы -За жизнь". Люди приехали с разных регионов Украины. На протест они вышли с требованием отменить закон который разрешает продажу сельскохозяйственной земли.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Это закон был принят по указу извне. Нужно было провести референдум, который обещал президент во время избирательной компании",- заявляют участники протеста.

Кроме того участники акции обратились к иностранным инвесторам с призывам не покупать украинскую землю так как закон, позволяющий ее продажу, будет отменён, а земля национализирована.

Напомним, 28 апреля Верховная Рада Украины приняла приняла во втором чтении и в целом законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и внесла изменения в Земельный кодекс.

"Страна" подробно разбиралась, что именно означает принятие нового земельного закона и дает ли он право иностранцам на покупку участков.