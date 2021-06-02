Полиция Донецкой области объявила о подозрении обвиняемой в сбыте наркотиков женщине, которая, по версии следствия, договорилась со "смотрящим" исправительной колонии, чтобы он помог ей выбить долги у заключенных, одолживших у нее деньги.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Полиции Донецкой области.

По информации полиции, в марте этого года 49-летняя жительница города Покровска, которая занималась сбытом метадона, обратилась к "смотрящему" исправительного учреждения с просьбой разобраться "по понятиям" с ее должниками. Женщина требовала деньги с осужденных.

"Полицейские собрали доказательства преступления. Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 255-3 Уголовного кодекса Украины (обращение к лицу, которое заведомо для виновного может осуществлять преступное влияние, в частности к лицу, которое находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", с целью применения им такого воздействия)", - сказано в сообщении.

Подозреваемую также привлекают к ответственности за сбыт наркотиков. 28 мая полиция направила в суд обвинительный акт по ч.3 ст. 307 УК (сбыт наркотиков в особо крупных размерах).

Сейчас женщина находится под стражей в ожидании приговора. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове банда авторитета "Бороды" представлялась полицией и выбивала деньги у наркоманов.

Также мы писали о том, что в Одессе СБУ задержала банду вымогателей, которые выбивали мифические долги.