Офис генерального прокурора сообщил о подозрении четырем членам преступной группировки, которая незаконно добывала, сбывала, пересылала янтарь в КНР и страны Ближнего Востока. Правоохранители изъяли более тонны камней.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

По данным следствия, преступная организация, в состав которой входили украинцы и иностранцы, наладила противоправную схему приобретения янтаря крупных фракций, так называемого "пейзажа", у злоумышленников, которые незаконно добывают его в Ровенской области.

С помощью закрытых профилей в социальных сетях, злоумышленники искали покупателей янтаря и проводили онлайн аукционы. В дальнейшем бренд по поддельным документам перевозили контрабандным путем за границу, в частности в страны Ближнего Востока и Китайской Народной Республики.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели 46 обысков на территории Ровенской, Киевской областей, а также Киева. В ходе их проведения выявили и изъяли незаконно добытый янтарь-сырец общим весом более одной тонны, янтарь-"пейзаж" и ювелирные изделия из "солнечного камня" общим весом 200 кг. Также правоохранители изъяли оборудование для кустарной обработки камня, деньги от его реализации, мобильные терминалы с установленным программным обеспечением , черновые записи об объемах реализации и клиентах, а также мотопомпы и пожарные рукава.

Сейчас досудебное расследование продолжается, решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что пограничники Украины нашли 111 кило янтаря в тайнике автобуса, который ехал в Венгрию.

Также сообщали, как в Ровенской области нашли почти тонну нелегального янтаря, который собирались отправить за границу.