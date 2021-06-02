Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече на полях летнего саммита НАТО собирается обсудить с американским коллегой Джо Байденом отношения между странами. Среди прочего, он считает, что признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи - недопустимо.

Об этом пишет Нaqqin.az.

"Ведется предварительная подготовка (к встрече президента Турции и лидера США - Ред.). На переговорах мы поднимем вопрос, почему отношения между Турцией и США находятся в такой фазе напряженности", - заявил Эрдоган.

Кроме того, он заявил, что считает недопустимой позицию Вашингтона в отношении событий 1915 года в Османской империи. Заявление Джо Байдена о геноциде армян президент Турции раскритиковал.

"Мы устали каждый год 24 апреля (день памяти жертв геноцида армян - Ред.) ждать, что Соединенные Штаты на этот раз скажут насчет армян. Разве у США нет других забот, кроме того, как выступать в роли адвоката армян? Пусть этим вопросом займутся историки...Разве те, кто управлял США до вас, знали этот вопрос хуже, чем вы? Никто из них не использовал это выражение", - заявил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера последняя напряженность между государствами была вызвана высказываниями Байдена на этот счет, а "те, кто пытается загнать Турцию в угол такого рода действиями, потеряют важного друга".

Помимо прочего, Эрдоган выразил разочарование по поводу поддержки США террористов YPG/PKK: "Если США - наш союзник, стоит ли этот союзник на нашей стороне или на стороне террористов? К сожалению, они на стороне террористов".

Напомним, 24 апреля 2021 президент США Джо Байден официально признал геноцид армянского населения в Османской империи. Американский лидер в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века "геноцидом".

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