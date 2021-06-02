Крупнейший в мире производитель мяса бразильская компания JBS заявила о хакерской атаке. Из-за нее остановилась работа всех девяти предприятий по переработке говядины в США, а также процесс забоя скота в Австралии. Атаку связывают с российскими хакерами.

О кибератаке сказано в заявлении JBS.

"В воскресенье, 30 мая, JBS USA определила, что является целью организованной атаки кибербезопасности, затронувшей некоторые серверы, поддерживающие ее IТ-системы в Северной Америке и Австралии", - сказано в заявлении.

В JBS заявили, что компания приняла незамедлительные меры, приостановив работу всех затронутых систем, уведомив власти и задействовав глобальную сеть IT-специалистов и сторонних экспертов для разрешения ситуации. Резервные серверы не пострадали.

В результате кибератаки компания приостановила забой скота в Австралии, работу завода по переработке говядины в Канаде и работу всех девяти предприятий по переработке говядины в США. В JBS надеются восстановить производство на большинстве своих заводов 2 июня.

По информации Белого дома, JBS подозревает в кибератаке хакеров из России. Американские власти взаимодействуют с правительством России по этому вопросу, пишет The Hill.

По информации источников Bloomberg, за атакой на JBS стоит хакерская группировка REvil, также известная как Sodinokibi.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как хакеры обрушили рынок топлива в США и при чем тут Россия.

Кроме того, сообщалось, что в СНБО заявили об атаке российских хакеров на систему документооборота украинской власти.