В среду, 2 июня, в Венгрии проходят многонациональные учения "Сейбер Гардиан-2021". В них участвуют украинские десантники из 95-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото пресс-служба в Генштабе ВСУ в Фейсбуке.

Учения сейчас проходят в активном режиме. Днем ранее украинские военные вышли в район выполнения задачи и закрепились на боевых позициях. Перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и обустроили позиции.

Примерно в 17:00 в первый день лета, начались первые "боестолкновения". Так, вблизи одного из наблюдательных пунктов был обнаружен дозор "Opfor" в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев. После начался бой, в ходе которого противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Украинские военнослужащие остались в полном составе.

Рано утром 2 июня на позиции наших десантников выдвинулось подразделение противника в составе четырех боевых машин пехоты "М-113".

В течение нескольких минут, точным огнем гранатометов и стрелкового оружия все машины и личный состав противника были уничтожены. Украинские войска потеряли одну единицу боевой техники, которая перекрывала пути отступления противнику.

"Благодаря эффективному взаимодействию с вышестоящим штабом, командованием "Bluefor" к месту столкновения для возможной помощи был оперативно направлено резерв с поддержкой авиации. Но украинский десант справился самостоятельно", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что СБУ провела учения в "серой зоне" на Донбассе. Мы показывали видео, как силовики штурмовали коксохимзавод.

Также сообщали, в МВД и ВСУ прошли учения на земле и в воздухе.