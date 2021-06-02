Служащий обособленного подразделения АО "Укрзализныця" присвоил себе 750 тысяч гривен, предназначенные якобы на ремонт в пригородном вокзале "Киев-Пассажирский". Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем Telegram-канале в среду, 2 июня.

"Полицейские установили, что чиновник одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця", с целью завладения государственными средствами, составил соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале ст. "Киев-Пассажирский" с обществом с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Именно это документы и стали основанием для перечисления обособленным подразделением "УЗ" 750 тысяч гривен на счет фиктивного общества. При этом фигурант достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров выполнен этой фирмой не будет.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в присвоении государственных средств, решается вопрос об избрании меры пресечение. Мужчине грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения дизельного топлива, которую организовало руководство филиала "Укрзализныци". По мнению специалистов убытки могут достигать десятков миллионов гривен.

Также "Страна" выяснила, какого размера заработные платы в "Укрзализныци" у руководства и рядовых железнодорожников.