В Раде готовятся легализовать в Украине каннабис. Фанаты марихуаны раскритиковали законопроект
В среду, 3 июня, нардепы представили на брифинге совместный законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных целях. Документ рассмотрят на текущей сессии парламента.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Законопроект предусматривает:
- разрешение деятельности по культивированию конопли для лечения, включая каннабис с высоким содержанием ТГК;
- создание уполномоченного органа по контролю за "лекарственной" коноплей;
- запуск продажи конопли для лечения, разрешение будет выдаваться субъекту хозяйствования Национальной полицией;
- отсутствие квот на деятельность, связанную с оборотом конопли;
- разрешение ограниченного оборота каннабиса (конопли);
- импорт конопли для лечения и произведенных (изготовленных) из них лекарственных средств осуществляется в пределах квот, начиная с 01.01.2025;
- приобретение конопли для лечения осуществляется по рецепту врача.
На брифинг депутатов пришли представители движений, которые выступают за легализацию медицинского каннабиса. Они выступили с критикой представленного законопроекта.
По их словам речь о таких негативных последствиях:
- Ни один пациент не сможет легально самостоятельно вырастить для собственного лечения растение конопли;
- Каннабис оставят в перечне наркотических веществ, то есть сохранится ответственность по статьям 307, 309, 310 и другим Уголовного кодекса, а также соответствующим статьями КоАП - изменения в эти документы не вносят вообще;
- Коноплю разделяют на "лекарственную" и "промышленную", хотя по своей сути любое растение конопли является лечебным;
- Планируется разрешить выращивать только сорта, внесенные в Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине (в котором на сегодня ни одного сорта с терапевтическим содержанием каннабиноидов не зарегистрировано);
- Научно-техническая деятельность по конопле разрешается юридическим лицам всех форм собственности только при наличии у них лицензии на этот вид деятельности в порядке, установленном Кабинетом министров Украины (однако сам порядок не принят).
Напомним, в конце прошлого года ООН исключила каннабис из перечня веществ, требующих самого жесткого контроля.
Также мы писали о том, что Комитет Верховной Рады поддерживает легализацию каннабиса в Украине.