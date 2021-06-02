В среду, 3 июня, нардепы представили на брифинге совместный законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных целях. Документ рассмотрят на текущей сессии парламента.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Законопроект предусматривает:

разрешение деятельности по культивированию конопли для лечения, включая каннабис с высоким содержанием ТГК;





создание уполномоченного органа по контролю за "лекарственной" коноплей;





запуск продажи конопли для лечения, разрешение будет выдаваться субъекту хозяйствования Национальной полицией;





отсутствие квот на деятельность, связанную с оборотом конопли;





разрешение ограниченного оборота каннабиса (конопли);





импорт конопли для лечения и произведенных (изготовленных) из них лекарственных средств осуществляется в пределах квот, начиная с 01.01.2025;





приобретение конопли для лечения осуществляется по рецепту врача.

На брифинг депутатов пришли представители движений, которые выступают за легализацию медицинского каннабиса. Они выступили с критикой представленного законопроекта.

По их словам речь о таких негативных последствиях:

Ни один пациент не сможет легально самостоятельно вырастить для собственного лечения растение конопли;





Каннабис оставят в перечне наркотических веществ, то есть сохранится ответственность по статьям 307, 309, 310 и другим Уголовного кодекса, а также соответствующим статьями КоАП - изменения в эти документы не вносят вообще;





Коноплю разделяют на "лекарственную" и "промышленную", хотя по своей сути любое растение конопли является лечебным;





Планируется разрешить выращивать только сорта, внесенные в Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине (в котором на сегодня ни одного сорта с терапевтическим содержанием каннабиноидов не зарегистрировано);





Научно-техническая деятельность по конопле разрешается юридическим лицам всех форм собственности только при наличии у них лицензии на этот вид деятельности в порядке, установленном Кабинетом министров Украины (однако сам порядок не принят).

Напомним, в конце прошлого года ООН исключила каннабис из перечня веществ, требующих самого жесткого контроля.

Также мы писали о том, что Комитет Верховной Рады поддерживает легализацию каннабиса в Украине.