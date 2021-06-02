Главой обновленного состава Наблюдательного совета Укроборонпрома единогласно избрали Тимофея Милованова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укроборонпрома.

"В заседании приняли участие все члены Наблюдательного совета, а также руководство Концерна. Сегодня Наблюдательный совет Укроборонпрома представлен ​​5-ю членами. В высший руководящий орган Концерна входят первый заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, эксдиректор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, а с недавних пор - согласно Указу Президента Украины № 208/2021 от 21 мая 2021 - и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма", - говорится в сообщении

Ранее "Страна" писала, что "Укроборонпром" накануне назначения Милованова заказал у его школы исследований на 1,7 млн грн

Напомним, Зеленский ввел Тимофея Милованова в комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности.

Помимо этого, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

В то же время напомним, что Раде рекомендовали ускорить ликвидацию "Укроборонпрома". В частности, документ предусматривает ликвидацию госконцерна "Укроборонпром" и создание вместо него двух крупных холдингов.