Россия и США пытаются согласовать заявление, которое могли бы принять президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден по итогам запланированной встречи в Женеве.

Об этом со ссылкой на свои источники в Москве и Вашингтоне сообщает "Коммерсантъ".

Информация о содержании документа пока не распространяется. При этом один из источников не исключил, что текст будут "шлифовать" вплоть до 16 июня (дата запланированного саммита лидеров - Ред.).

Напомним, Кремль и Белый дом официально подтвердили встречу Путина и Байдена в Женеве. Там заявили, что саммит состоится 16 июня. Встреча президентов США пройдет в отеле InterContinental. Выбор данного отеля, как места встречи президентов обуславливается близким расположением к офисам международных организаций и давней историей проведения международных встреч на высшем уровне. Отметим, в 1985 году в Женеве прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с бывшим президентом США Рональдом Рейганом. В 2009 году в этом отеле состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон, которая занимала пост госсекретаря США.

Также Ранее Белый дом сообщал, какие темы Байден и Путин обсудят в Швейцарии. Одной из тем будет нарушение прав человека.

О том, какие прогнозы дают в США и в России относительно встречи двух президентов рассказывала ранее "Страна".