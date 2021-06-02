Сегодня исполняется семь лет авиаудару по Луганску, во время которого погибли восемь человек.

2 июня 2014 года ракеты украинского штурмовика Су-25 обстреляли здание областной администрации в самом центре города. Это случилось неподалеку от детского садика, сквера и жилых многоэтажек.

Украина до сих пор официально не признала своей роли в этой трагедии. Никаких дел не заведено и расследований не ведется. Хотя другой авиации, кроме украинской, над Луганском не было.

На седьмую годовщину авиаудара его снова обсуждают в Украине. Звучат мнения, что случившееся стало точкой невозврата в конфликте на Донбассе.

Ответили на семь вопросов о седьмой годовщине удара по Луганску.

1. Какой была ситуация накануне удара?

По всему Донбассу в марте 2014 года начались волнения. Многие выступали против той власти, которая пришла в Киеве после победы Майдана.

5 марта в Луганске выбрали первого "народного губернатора" Александра Харитонова. А через месяц противники Майдана взяли штурмом здание областного СБУ, которое превратили в свой штаб.

Это произошло 6 апреля - в день, когда началась Антитеррористическая операция, объявленная исполняющим обязанности президента Украины Турчиновым.

Через две недели "губернатором" объявили бывшего десантника Валерия Болотова, а 27 апреля провозгласили "ЛНР". Далее под контроль сепаратистов стали переходить как объекты в Луганске, так и другие города области. А 12 мая прошел "референдум" об отделении от Украины.

На момент обстрела здания областной администрации, в которой уже тогда располагалось руководство "республики", ситуация была следующей. Шли бои за пункты пропуска на российско-украинской границе. Эскалация военных действий со второй половины мая началась и западнее Луганска.

Власть в Киеве тогда была еще у Турчинова, хотя избранным президентом уже был Петр Порошенко. Однако в полномочия он тогда еще не вступил, поскольку инаугурация намечалась только на 7 июня.

2. Что произошло 2 июня 2014 года?

Весь этот день, как вспоминают местные жители, над Луганском кружила боевая авиация Украины. В городе несколько часов стоял гул военных самолетов.

Около 15 часов у областной администрации раздался взрыв. Его зафиксировали камеры наблюдения. Было видно, что удар наносится с воздуха.

Взрывом задело как само здание администрации, так и территорию вокруг. К слову, рядом, в 30-40 метрах, находился детский садик "Журавлик" и сквер с детской площадкой. А за ними - жилая застройка.

А главное - погибли люди, которые находились на улице в эпицентре взрыва. Всего жертв - восемь человек, еще 28 получили осколочные ранения.

Вот список погибших:

Косюк, Владимир Андреевич (1971)

Кукурудза, Инна Владимировна (18.07.1966)

Гизай, Александр Александрович (16.10.1964) - один из руководителей афганского движения Луганска

Долженко, Нина Александровна (1.08.1955)

Полежаев, Сергей Николаевич (1964)

Архипова, Наталья Викторовна (31.05.1969). Эта женщина была "министром здравоохранения ЛНР"

Черкес, Галина Анатольевна (2.08.1967)

Неопознанная женщина 35-40 лет (некоторые источники пишут, что ее звали Галина Тищенко)

Шокирующие фотографии тел погибших тогда широко публиковались в прессе (из этических соображений публикуем их только по ссылке).

А вот как выглядело само здание ОГА после обстрела. На земле видны следы крови.

Жители Луганска выкладывали видео, как самолет сделал залп.

3. Какие версии выдвигала Украина?

Сепаратисты сразу обвинили Украину в ракетном обстреле с целью уничтожить "главу ЛНР" Болотова, который на тот момент находился в здании.

В Киеве же на это начали выдвигать версии одна интереснее другой.

Самой сдержанной была позиция Минобороны, которое заявило, что самолеты действительно летали в районе Луганска - штурмовики Су-25 и истребители Миг-29. Также были задействованы вертолеты Ми-24.

Пилоты выпустили более 150 боеприпасов - как утверждалось, по лесополосе, а не по городу. А также в районе пограничных пунктов, где шли бои.

Также ведомство заявило, что один из МиГов обстреляли, и он ушел на базу.

А дальше пошла не слишком научная фантастика.

Пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что взрыв произошел внутри здания из-за "неумелого обращения со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами", а "обстрела здания снаружи, тем более с самолета, не было".

Этой версии противоречит факт, что погибшие находились возле здания, а не внутри. Также на улице посекло деревья, а в асфальте остались воронки. Чего бы не могло произойти от взрыва в самой ОГА.

Далее украинские власти запустили версию о взорвавшемся кондиционере. По словам замгенпрокурора Николая Голомши, сторонники "ЛНР" пытались сбить украинский самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Но попали в здание ОГА - а именно, в кондиционер.

Правда, судя по фото здания до и после обстрела, на месте попадания ракеты не было кондиционера. Он находился двумя окнами левее и был целым после взрыва.

Уже в 2016 году нардеп Антон Геращенко фактически признал, что это был обстрел из украинского самолета. Он заявил, что пилот получил задание уничтожить "штаб террористов", и когда заходил на боевой курс, его начали обстреливать с земли.

"И он сделал одно легкое движение рукой, чтобы уйти от пуль, которые летели в него, и нажал на кнопку. Это привело к негативным последствиям - не хочу здесь давать повод для пропаганды", - рассказал Геращенко.

То есть, судя из слов нардепа, это была случайность. Однако сам же Геращенко говорил, что целью был штаб противника, который тогда и находился в областной администрации.

4. Что заявляли в ОБСЕ?

Но еще раньше Антона Геращенко точку в вопросе о том, кто стрелял по Луганской ОГА, поставила ОБСЕ.

В отчете миссии за 3 июня четко говорится, что удар наносился с боевого самолета.

"2 июня около 15:00 часов ракеты попали в оккупированное здание областной администрации. Согласно ограниченным данным, которыми располагает СММ, эти удары стали результатом попадания в здание неуправляемых ракет, которые были запущены из самолета", - говорилось в документе.

Учитывая, что другой авиации, кроме украинской, в этом районе тогда не было (да и сейчас ее нет, у "ЛНР" только беспилотники), то понятно, что речь шла о самолете украинских ВВС.

Интересно, что представитель США в ОБСЕ тогда поставил под сомнение компетенцию организации делать такие выводы. Однако, как видим, его точка зрения не была учтена, и в отчет миссии данный факт вошел.

Но показательно, как США сходу начали защищать украинское руководство.

5. Как авиаудар повлиял на конфликт?

Убийство гражданских лиц в центре Луганска еще сильнее закрутило спираль войны на Донбассе в целом.

Именно из цепочки таких эпизодов, начиная с массового убийства людей в Одессе, в "ополчение" вступали все больше местных жителей. И война уже принимала необратимый характер.

А сразу после удара из Луганска потянулась волна переселенцев. Билеты на поезд выкупались стремительно, многие покинули город именно после эпизода с самолетом. Никто не мог чувствовать себя в безопасности после того, как ракетами расстреляли областной центр.

6. Расследуется ли этот инцидент?

В Украине по факту обстрела ОГА никаких уголовных дел не заводили. Хотя содеянное имеет все признаки военного преступления.

О том, что имел место авиаудар, говорят и журналистские расследования на Западе - например, материалы CNN и Daily Beast. Их корреспонденты побывали на месте обстрела и обнаружили десятки кратеров от осколков ракеты. А также посеченные кроны деревьев.

Почему столь очевидное преступление не расследуется в Украине - пояснял уже цитировавшийся Антон Геращенко.

"Что делать с этим пилотом? Его нужно судить, потому что он ушел от вражеской трассы? А я считаю, что нужно судить Путина и всю его клику, потому что за его каждую жертву, в том числе которая погибла из-за случайности со страны Украины, виноват Путин", - говорил нардеп в 2016 году.

7. Что говорят о годовщине трагедии сегодня?

Волонтер Энрике Менендес заявил, что имело место военное преступление. Но даже после этого еще есть шанс вернуть Донбасс Украине - если произойдет взаимное признание ошибок.

"Я считал и продолжаю считать, что указ о нанесении авиаудара, какие бы цели он ни преследовал, был чудовищной ошибкой и военным преступлением. История ещё даст этому инциденту свою оценку.

Но ещё страшнее была реакция общества и особенно политикума, которые породили поистине извращённые трактовки произошедшего. Начиная от «обстреляли сами себя» до «взорвавшегося кондиционера». Эти публичные оценки вызывают отвращение едва ли не большее, чем сам факт обстрела.

Некоторые наблюдатели считают, что это событие стало водоразделом – происшествием, после которого шансы на возврат Донбасса в Украину утеряны навсегда. Я не согласен с этой оценкой. Надежда жива, пока она жива.

Но это неблизкий и нелёгкий путь. Путь взаимного признания ошибок, когда нужно будет просить прощения у родственников погибших и пострадавших, выплачивать компенсации и открывать правду о том, кто виноват в каждом конкретном эпизоде.

Но первый шаг – это общая скорбь по гражданским жертвам войны, без разделения их на «ваших» и «наших». Это наша совместная боль. Это наш совместный долг.

Вечная память".

В комментариях Менендесу ответил выходец из Луганска, журналист Евгений Спирин, который сейчас возглавляет издание "Бабель". Он посетовал, что авиаудар не уничтожил все здание ОГА.

"Как луганчанин спустя 7 лет скажу: чудовищный удар, ужасный. Жаль, что после его осталось здание ОГА. Хотелось бы, чтобы удар был более гуманным, и на месте ОГА и СБУ осталась только воронка диаметром с Труханов остров", - написал Спирин, после чего через некоторое время удалил свой комментарий.

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что авиаудар по Луганску был точкой невозврата.

"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что точкой невозврата была трагедия 2 июня 2014 года.

История на самом деле делается именно вот такими случайными и, как правило, трагическими событиями. А политики и государственные деятели вынуждены лишь делать вид, что они на что-то влияют. Они, на самом деле, мало на что влияют, они лишь реагируют - удачно или неудачно - на случайные события.

2 июня 2014 года украинская власть, на мой взгляд, отреагировала крайне неудачно (помните про кондиционер?), это если выразиться максимально политкорректно", - пишет Головачов.

Юрист Алексей Романов считает, что из-за таких случаев, как обстрел Луганской ОГА, Украина не торопится ратифицировать Римский статут - международный договор, которым был создан Международный уголовный суд в Гааге ("Гаагский трибунал").

"Семь лет назад украинский военный самолет нанес ракетный удар по центральной площади большого европейского города Луганск.

Тогда погибли восемь и были ранены десятки мирных жителей.

В сквере перед обстрелянным зданием областной госадминистрации нашли две неразорвавшиеся авиационные ракеты. Общее количество выпущенных при залпе боеприпасов составило около 20 штук.

Вокруг сквера расположены жилые многоэтажные дома. За зданием ОГА находится детский сад. В самом сквере на расстоянии 30-40 метров от места взрывов расположена детская площадка, на которой находились дети.

Это военное преступление, как и многие другие, до сих пор не расследовано, виновные не наказаны.

Страшно было не только от этого. Шокировали еще и лицемерные рассуждения о "взорвавшемся кондиционере", которые В ШУТКУ повторяли люди, считавшие себя культурными, интеллигентными и "почти европейцами".

Мерзавцы из провластных пропагандистских псевдо-СМИ публиковали сказочки про "взорвавшиеся кондиционеры" и "обстреляли сами себя". Другие этому охотно верили.

Все это было безумно дико и страшно.

Это преступление сыграло огромную роль в развязывании войны. Жители Луганщины, Восточной Украины увидели, насколько жестокой и лживой является новая украинская власть.

Именно тогда многие решили взять в руки оружие.

Для большей части луганчан этот ряд воронок ракетного "привета" из Киева стал чертой, за которой исчезли все надежды на диалог.

Пока военные преступления не будут расследованы, а виновники не будут наказаны, мира на востоке Украины не будет.

Но ни прошлые, ни нынешние киевские власти на это не пойдут.

Но военные преступления не имеют срока давности.

Наверное, именно поэтому Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут - международный договор, которым был создан Международный уголовный суд в Гааге.

Который часто называют "Гаагский трибунал".

Именно этот суд рассматривает дела о военных преступлениях.

Которые не имеют срока давности.

Обязанность Украины ратифицировать Римский статут записана в статье 8 знаменитого Договора об ассоциации с Европейским союзом.

За этот Договор об ассоциации, как мы знаем, стоял Майдан.

Но украинские власти почему-то не спешат выполнить именно эту статью Договора об ассоциации с ЕС.

Может, им надо об этом напомнить?" - пишет Алексей Романов.