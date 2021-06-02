В среду, 2 июня, у южных берегов Ирана загорелось и ушло ко дну крупнейшее судно обеспечения иранских военно-морских сил Kharg.

Об этом сообщает CBC News.

Известно, что судно Kharg было на тренировочной миссии. Около 02:25 на борту корабля начался пожар. Спасатели предприняли попытку его локализовать, однако она не удалась.

Судно затонуло недалеко от иранского порта Джаск, примерно в 790 милях к юго-востоку от Тегерана в Оманском заливе и недалеко от Ормузского пролива - узкого устья Персидского залива.

Напомним, в марте в Черном море затонул корабль с украинскими моряками. Речь о российском сухогрузе Volgo Balt 179, на борту которого было 13 членов экипажа, все - украинцы. Десять человек удалось спасти, двое погибли, еще один человек пропал.

Также мы писали о том, что в Турции в начале года произошло крушение украинского сухогруза Арвин, который следовал из Грузии в Болгарию. Трагедия, по информации администрации города Бартын, произошла из-за плохих погодных условий. Тогда сообщалось, что в состав экипажа судна входили 12 граждан Украины. Корабль ходил под флагом Палау.