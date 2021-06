В истории с переводом фраз из фильмов "Брат" и "Брат-2" для субтитров на американском стриминговом сервисе Netflix новый поворот.

Ранее слово "бандеровец" перевели, как "украинский нацистский коллаборационист" (Ukrainian Nazi collaborator). Однако после возмущения отдельных лиц в Украине "бандеровец" стал "banderite".

Правда, этот термин, судя по тому, как он трактуется на Западе, ничуть не лучше "нацистского коллаборанта".

Разбирались в подробностях "битвы" за субтитры на Netflix, а также напоминаем другие "зрады", связанные с популярным стриминговым сервисом.

Как "нацистский коллабрант" стал "бандеровцем"

Два фильма российского режиссера Алексея Балабанова появились на Netflix 1 июня. В англоязычной версии они представлены как "Brother" и "Brother 2. On The Way Home".

По сюжету фильма во время прилета в США герой актера Виктора Сухорукова встречает представителей украинской мафии.

Между ними разворачивается диалог:

- Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

- Москаль менi не земляк.

- Бандеровец?

Перевод английских субтитров на Netflix был таким:

- Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

- Muskovites aren't my countryman. (Московиты мне не земляки)

- Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборант?)

Такой перевод начали обсуждать в Украине. Но некоторые стали решать, как отредактировать столь нелестное определение Бандеры.

В тот же день депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин сообщил, что нардепы написали групповое обращение к Netflix по поводу "некорректного перевода". Также он призвал украинцев зайти на страницу иностранной компании и написать, что они о ней думают.

"Netflix перевел "бандеровец" как "Ukrainian Nazi collaborator" в фильме "Брат", который они несколько дней назад добавили в свою библиотеку. Скоро выясним как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранную компанию. А пока можете зайти им на страницу и написать что вы о них думаете" - написал депутат.

На следующий день после того, как разгорелся скандал, титры действительно поправили.

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова написала в Facebook, что напрямую обратилась к украинцам, работающим в Netflix, и теперь субтитры с "бандеровцем" перевели, как "banderite". Что с английского переводится как "бандеровец".

"Победа, или хорошие новости от бандеровцев из Нетфликса. Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как "Ukrainian Nazi collaborator". Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы к компании, а я просто написала украинцам из Кремнивой Долины. Наша диаспора там невероятная!

Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен, благодаря нашему крутом Арсену Костенко. Теперь там не "nazi", а "banderite". Украинцы вместе это сила" - написала депутат.

Одни пользователи в сети бросились поздравлять нардепов с победой.

Другие обращают внимание, что стало еще хуже. Для иностранцев, которые в подавляющем большинстве не знают, кто такие бандеровцы, потерялся смысл сцены. Ведь по контексту герой Сухорукова задал свой вопрос после пикировки по линии "москаль/украинец".

И если раньше у англоязычного зрителя был шанс понять, в чем конфликт, то теперь зрители потеряют смысл пассажа, поскольку большинство из них не слышали ни о каких "бандеритах".

"Участвовали в злодеяниях, убивали поляков и евреев". Кто такие Banderites

Впрочем, если бы иностранцы обратились к сути этого термина - Banderite - то "зрада", возможно, получилась бы не меньшая.

За определением англоязычные зрители обратились бы в поисковик и там первой же ссылкой бы получили статью англоязычной версии Википедии "Banderites".

Судя по ее содержанию, "перемоги" в изменении субтитров мало. Там со старта бандеровцев именуют фашистами. Причем со ссылкой на данные американских университетов и исследователей.

В частности, говорится, что термин "бандеровцы" происходит от имени Степана Бандеры "главы Организации украинских националистов, созданной в 1929 году как объединение движений, включая Союз украинских фашистов".

Далее "бандеритос" обвиняют в этнических чистках поляков, евреев и ромов.

"Объединение, известное как ОУН-Б, участвовало в различных злодеяниях, включая убийства мирных жителей, большинство из которых были этническими поляками. Среди жертв также были другие меньшинства, такие как евреи и ромов", - говорится в статье Вики.

"Термин "бандеровцы" использовали как сами последователи Бандеры, так и другие во время Холокоста, а также во время резни поляков на Волыни и Восточной Галиции со стороны ОУН-УПА в 1943–1944 годах. Эти массовые убийства привели к гибели 80 000-100 000 поляков и 10 000-15 000 украинцев", - пишет англоязычная Википедия со ссылкой на Американскую ассоциацию польско-еврейских исследований.

"ОУН-Б сформировала украинские эскадроны смерти, которые проводили погромы и массовые убийства как самостоятельно, так и при поддержке немцев", - гласит Вики со ссылкой на публикацию Колумбийского университета США.

Также "бандеритос" обвиняют в организации двух еврейских погромов во Львове (ссылка идет на известного канадского историка украинского происхождения Джона-Пола Химку) в рамках айнзацгруппы С.

Скриншот из Википедии

Другие кинозрады от Netflix

Это не первый скандал, связанный с Netflix и Украиной.

Ранее канал выпустил документальный сериал об украинском надзирателе лагеря смерти "Дьявол по соседству". Сериал рассказывает о "дедушке из Кливленда" Иване Демьянюке, который вел двойную жизнь: с одной стороны был семьянином и автомехаником на пенсии, с другой - в прошлом сотрудничал с СС и убил 28 тысяч евреев в лагерях смерти в Польше. Выжившие свидетели вспоминают, что он лично пытал и сжигал людей.

В 2009-м Демьянюка выдали Германии, а немецкая сторона подтвердила подлинность документов, указывавших на то, что Демьянюк работал в СС.

В центре обсуждения в Украине оказался еще один фильм "Смертельная зона" Outside the Wire) о войне в Украине в 2036 году.

По сюжету, Украина как единая страна прекратила свое существование и на ее территории идет война между поддерживаемыми Россией "красными" во главе с неким Виктором Ковалем и проукраинским "Сопротивлением". На этом фоне США присылает в Украину миротворческий контингент.

Также Netflix в Украине заподозрили в российской пропаганде. Об этом заявлял заместитель главы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он том, что платформа способствует российской пропаганде он заявил после того, как в топ вышел сериал "Троцкий".

"Если никому не интересно, там в ТОПах сейчас висит российский сериал "Троцкий". Чистая пропаганда большевизма! А завтра там появится еще какое-то г@но российское!" - возмутился Потураев во время общественного обсуждения закона "О медиа".