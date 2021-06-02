Украина вчера стала третьей в Европе по смертям от коронавируса

Украина 1 июня оказалась на третьем месте среди стран Европы по количеству летальных случаев пациентов с коронавирусом за сутки. Возглавляет антирейтинг Россия, следом за ней идет Германия.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

В Украине, по данным на 1 июня, зафиксировали 163 смерти от коронавируса, таким образом страна заняла третье место в Европе по количеству суточных летальных исходов. На втором месте идет Германия - 168 смертей за сутки. На первом, с большим отрывом, Россия - 372 летальных случаев.

В то же время Украина заняла 30 место в мировом рейтинге по количеству новых случаев Covid-19 за сутки и 10 место среди стран Европы по количеству по такому же показателю.

Данные сайта Worldometers за 1 июня

Напомним, неделю назад Украина уже занимала третью строчку среди стран Европы по количеству летальных случаев пациентов с Covid-19 за сутки. Возглавила антирейтинг также РФ, на втором месте была Италия.

По данным на 2 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии увеличилось еще на 2 205 человека. Умерли за отчетные сутки 158 человек. Всего с начала эпидемии коронавирус унес жизнь 50 857 пациентов.