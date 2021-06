Американская стриминговая платформа Netflix, где недавно вышел российский фильм "Брат-2", исправила в ленте перевод на английский слова "бандеровец", которое изначально обозначили как "украинский нацистский коллаборационист".

Об этом в Facebook сообщила нардеп от партии "Голос" Александра Устинова.

Исправить перевод, по словам Устиновой, удалось благодаря обращению к украинцам, которые работают в Кремниевой Долине, в частности, благодаря выходцу из Львова Арсену Коснеко, который работает программистом в Netflix.

Теперь в переводе фильма Алексея Балабанова "Брат-2" слово "бандеровец" переводится на английский не как "Ukrainian Nazi collaborator", а как "banderite".

Напомним, культовые фильмы режиссера Балабанова "Брат" и "Брат-2" были сняты в 1997 и в 2000 году. В них рассказывается о парне Даниле Багрове, которого сыграл Сергей Бодров. Англоязычные версии фильмов - "Brother" и "Brother 2. On The Way Home" - вышли на Netflix 1 июня 2021 года.

"Страна" рассказывала о странностях в переводе этих лент на английский. Так, например выражение "Не брат ты мне, гнида чернож@пая" в переводе на английский было озвучено так: "You're not my brother, you black ass worm" ("Не брат ты мне, глист чернож@пый").