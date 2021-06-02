Заседание Рады пройдет 2 июня. Фото: "Страна"

В среду, 2 июня, в Киеве состоится очередное заседание Верховной Рады. Народные депутаты рассмотрят законопроект о запрете продажи лекарств детям, о прожиточном минимуме, о страховании. Всего в повестке дня парламентариев около 70 документов.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента. 

В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:

  • о регулировании прожиточного минимума;
  • о запрете продажи лекарств детям;
  • о соцзащите медиков, пострадавших от коронавируса;
  • об ответственности за халатность, ставшей причиной смерти человека;
  • о развитии цифровой экономики;
  • об антидопинговой деятельности в спорте;
  • об усовершенствовании научно-методического обеспечения образования и качестве учебной литературы;
  • об усовершенствовании правовых основ деятельности ГБР;
  • о страховании и другие.

К повторному первому чтению предложен законопроект о государственной регистрации геномной информации человека.

Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит законопроекты:

  • о правовом режиме имущества в ВСУ;
  • о меценатской деятельности в спортивной сфере.
  • об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Также нардепы займутся вопросами ратификации. Сегодня они рассмотрят проект закона о выходе из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников СНГ в области защиты прав потребителей. Также в повестке законопроект о ратификации Конвенции о сделках о выборе суда.

Напомним, днем ранее Рада проголосовала за упрощение получения документов для переселенцев.

Кроме того, вчера также Рада поддержала запрет на курение электронных сигарет в общественных местах.

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