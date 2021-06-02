Прожиточный минимум и продажа лекарств детям. Что сегодня рассмотрит Рада
В среду, 2 июня, в Киеве состоится очередное заседание Верховной Рады. Народные депутаты рассмотрят законопроект о запрете продажи лекарств детям, о прожиточном минимуме, о страховании. Всего в повестке дня парламентариев около 70 документов.
Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.
В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:
- о регулировании прожиточного минимума;
- о запрете продажи лекарств детям;
- о соцзащите медиков, пострадавших от коронавируса;
- об ответственности за халатность, ставшей причиной смерти человека;
- о развитии цифровой экономики;
- об антидопинговой деятельности в спорте;
- об усовершенствовании научно-методического обеспечения образования и качестве учебной литературы;
- об усовершенствовании правовых основ деятельности ГБР;
- о страховании и другие.
К повторному первому чтению предложен законопроект о государственной регистрации геномной информации человека.
Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит законопроекты:
- о правовом режиме имущества в ВСУ;
- о меценатской деятельности в спортивной сфере.
- об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц.
Также нардепы займутся вопросами ратификации. Сегодня они рассмотрят проект закона о выходе из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников СНГ в области защиты прав потребителей. Также в повестке законопроект о ратификации Конвенции о сделках о выборе суда.
Напомним, днем ранее Рада проголосовала за упрощение получения документов для переселенцев.
Кроме того, вчера также Рада поддержала запрет на курение электронных сигарет в общественных местах.