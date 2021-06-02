В среду, 2 июня, в Киеве состоится очередное заседание Верховной Рады. Народные депутаты рассмотрят законопроект о запрете продажи лекарств детям, о прожиточном минимуме, о страховании. Всего в повестке дня парламентариев около 70 документов.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:

о регулировании прожиточного минимума;

о запрете продажи лекарств детям;

о соцзащите медиков, пострадавших от коронавируса;

об ответственности за халатность, ставшей причиной смерти человека;

о развитии цифровой экономики;

об антидопинговой деятельности в спорте;

об усовершенствовании научно-методического обеспечения образования и качестве учебной литературы;

об усовершенствовании правовых основ деятельности ГБР;

о страховании и другие.

К повторному первому чтению предложен законопроект о государственной регистрации геномной информации человека.

Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит законопроекты:

о правовом режиме имущества в ВСУ;

о меценатской деятельности в спортивной сфере.

об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Также нардепы займутся вопросами ратификации. Сегодня они рассмотрят проект закона о выходе из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников СНГ в области защиты прав потребителей. Также в повестке законопроект о ратификации Конвенции о сделках о выборе суда.

Напомним, днем ранее Рада проголосовала за упрощение получения документов для переселенцев.

Кроме того, вчера также Рада поддержала запрет на курение электронных сигарет в общественных местах.