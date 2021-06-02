В Украине из-за сильных дождей и ветров, которые несколько дней царят на территории страны, по состоянию на утро 2 июня без электричества остались 50 населенных пунктов в трех областях.

Об этом 2 июня сообщает пресс-группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 50 населенных пунктов в трех областях. В Днепропетровской области это 38 населенных пунктов, в Донецкой – 6 и в Запорожской – 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как рассказывала синоптик Наталья Диденко в среду в Украине по-прежнему будет холодно и дождливо. Погоду обусловит циклон, который и станет причиной гроз и сильного ветра. Потепления стоит ждать не раньше пятницы.

Также мы писали о том, что на выходных в Житомире прошли сильные дожди. По затопленным из-за обильных осадков улицам города местные жители начали перемещаться на надувных матрасах.

Кроме того, "Страна" публиковала прогноз погоды на лето в Украине по месяцам: украинцев ожидают жара до +40 и дожди.